“Avatar 2″ y su actriz que pensó que fue lanzada en 2020 y fracasó: “La grabé hace años”

“Avatar 2″ llegó a las salas de cines para continuar, más de 10 años después, la saga creada por James Cameron. Con una taquilla millonaria a superar, algunos fanáticos ya la han visto y aseguran que le hace justicia a su predecesora.

Con los efectos visuales como el mayor atractivo de la película, sus protagonistas se volvieron a someter a largas horas de filmación. La producción, que inició en 2017 en California, tuvo a más de un intérprete dejando imágenes para la edición de sus escenas. Con los años pasando, una de ellas ha causado asombro entre los fans, al decir que no sabía que “Avatar 2: el camino del agua” fue lanzada en el 2022 y no en el 2020 como había creído.

Edie Falco, actriz de “Avatar 2″ y su singular historia con la cinta

La actriz Edie Falco da vida a la general Frances Ardmore, comandante militar que llegó a Pandora, con la misión de hacer que dicho lugar sea hospitalario para los humanos, ya que la Tierra está cada vez peor.

Edie Falco, actriz de "Avatar 2" junto a James Cameron. Foto: Disney

La cuatro veces ganadora del Emmy conversó recientemente con “The view”. Indicó que ella fue parte de la filmación hace cuatro años, por lo que pensó que “Avatar 2″ se había estrenado en el 2020 y había fracasado en taquilla al no tener noticias sobre ella.