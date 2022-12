“Avatar 2″, estreno: ¿cuánto recaudó y cuánto le falta para no ser un fracaso?

“Avatar” marcó un antes y un después en el cine. Por supuesto, su secuela “Avatar: el camino del agua” no se quiso quedar atrás. Tardó 13 años en ver la luz, porque el director James Cameron quería usar tecnología de punta y a la altura de su visión.

Las expectativas eran altas por parte de los fans, así como la curiosidad de los detractores. No por nada su estreno se convirtió en uno de los más esperados de la temporada y el resultado no ha dejado indiferente a nadie.

En palabras de James Cameron, la cinta es el peor caso de negocios en la historia del cine. “Tendría que ser la tercera o cuarta película más taquillera de la historia para equilibrar los gastos”, explicó a GQ. Ahora ya tenemos las cifras oficiales de su recaudación.

¿Cuánto recaudó “Avatar 2″?

En un revelador reporte, Variety dio a conocer que el filme tuvo el cuarto fin de semana de estreno más grande del año. Recaudó US$ 134 millones en Estados Unidos durante el fin de semana y otros US$ 301 millones a nivel internacional. Es decir, un total global de US$ 435 millones.

"Avatar 2" demoró 13 años en estrenarse. James Cameron insiste en que es una película para verse en cines. Foto: Disney

¿Cuánto necesita para no ser un fracaso?

Por el momento, Cameron no ha revelado cuánto costó “Avatar 2”, pero The Hollywood Reporter estima que ronda entre los US$ 350 millones y US$ 400 millones. Si necesita ser la tercera o cuarta película más taquillera de la historia para ser un éxito, deberá ganar un total de US$ 2.000 millonesalrededor del mundo.