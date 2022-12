James Cameron se demoró 13 años, pero el estreno de “Avatar 2″ finalmente es una realidad en miles de cines alrededor del mundo. Titulada “El camino del agua”, esta secuela se ha convertido en todo un acontecimiento para fans de los Na’Vi y para quienes recién se adentran en el mundo de Pandora y en esta lucha frontal contra los humanos que quieren explotar sus recursos.

El director ha prometido gran tecnología para entregar un impresionante espectáculo visual al público. De hecho, este factor le ha valido críticas positivas, pero puede que también sea uno de los factores que atraiga publicidad bastante penosa. ¿De qué hablamos? Bueno, medios internacionales reportan la muerte de un hombre por ver la cinta.

James Cameron ha recalcado la importancia de ver "Avatar: el camino del agua" en cines. Foto: composición LR/Notinerd/Disney

“Avatar 2″ y la muerte de un hombre en cines

De acuerdo con un reciente artículo de Independent, un espectador —identificado como Lakshmireddy Srinu— falleció de un paro cardíaco en India durante la proyección de “Avatar: the way of water”, mientras veía el filme junto a su hermano menor. Fue declarado muerto por los doctores del Peddapuram Government Hospital.

Hablando del caso, el director del Fortis Hospital Noida, el Dr. Sanjeev Gera, dijo al Hindustan Times (vía Independent) que “después de Covid, se produce una inflamación continua en los vasos sanguíneos”.

“Debido al estrés, al aumento de la presión arterial, como lo que ocurrió en este caso, las arterias del corazón podrían haberse roto y eso puede causar una parada cardiaca súbita. Puede deberse a la rotura de una placa en las coronarias o al desencadenamiento de una arritmia debido a la emoción”, agregó.

"Avatar 2" es una de las películas más esperadas del año. Se espera que logre conseguir la suficiente taquilla para recuperar su inversión. Foto: composición LR / Disney

La segunda muerte de la saga “Avatar”

Aunque no lo creas, esta es la segunda muerte que se registra durante una proyección de la saga “Avatar”. La primera entrega de la franquicia cobró la vida de una persona debido a la emoción excesiva a los efectos visuales.