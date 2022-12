Jessica Chastain: “Soy ferozmente protectora con las mujeres. Es mi gran lucha”

Por: Revista Marie Claire

La ganadora del último premio de la Academia, Jessica Chastain, dio una extensa entrevista sobre su carrera como productora y actriz en el 2022. Hoy es considerada “un peso pesado de Hollywood que no se detiene”, como la describe la revista Marie Claire. “ Es una de las más respetadas y poderosas, conocida tanto por su ética de trabajo como por su barbilla cortante”.

En su tercera nominación al Óscar la ganó por interpretar a la famosa televangelista en The Eyes of Tammy Faye. Chastain, como productora, viene decidiendo cada personaje que contará. Ahora está en la serie de Showtime, ‘George & Tammy’, sobre la pareja de los 70, los Wynette. “Ella tomó decisiones en su vida. Ser productora significa que tienes que vigilar eso en la escritura. Tienes que decir: ‘Vaya, vaya. Necesitamos honrar a las mujeres como seres humanos. Toman sus propias decisiones, al igual que los hombres’”.

La idea de la agencia femenina le interesó desde que era una niña. “Mi mamá me crio. Estaba muy unida a mi abuela, quien estuvo soltera la mayor parte de su vida. Recuerdo que estaba en sexto grado, mi hermana estaba en cuarto grado, mi hermano estaba en primer grado y mi madre estaba trabajando como camarera. Estábamos en casa todo el tiempo solos por la noche. No había otra opción. Mi mamá no podía pagar el cuidado de los niños, y estaba tratando de alimentarnos”.

Para ella la película La noche más oscura fue un antes y después en su carrera , también por las críticas que recibió la cineasta. “Hice esa película, y amo a (la directora) Kathryn Bigelow. Acababa de ganar el Óscar a la mejor dirección por The Hurt Locker y la forma en que la trataban era como ‘esto es una locura’. Realmente sentí una diferencia de género”.

Jessica Chastain ganó como mejor actriz en los SAG Awards 2022. Foto: captura TBS

Chastain quiere asegurarse de que las historias de mujeres reales en posiciones vulnerables se escuchen alto y claro. “Voy a decir algo controvertido en este momento, y me he tomado una margarita, así que nadie me detiene. He hecho mucha prensa recientemente, y mucha gente quiere hablar sobre Ucrania. Pero cuando menciono a Irán, nadie quiere hablar de eso. Creo que es una revolución liderada por mujeres, y creo que en Ucrania la mayoría son personas blancas”.

La actriz ha usado una camiseta en honor a Mahsa Amini, la mujer iraní de 22 años que murió bajo custodia. “Soy ferozmente protectora con las mujeres. Es mi gran lucha”, dice. “También las celebro como seres humanos. Lo que significa que sí puedo interpretar personajes que tienen defectos y que a veces hacen cosas terribles. Parece que hay un costo”, admite, mientras se le forman lágrimas en el rabillo del ojo. “Al mismo tiempo que me cuesta algo, gano algo”.

Sería mucho más fácil permanecer en su carril. Para retirarse a la casa de Manhattan que comparte con su esposo y sus dos hijos, a quienes protege ferozmente. “Nunca hablo de mi vida personal. Pero tuve una conversación con mi hija no hace mucho. Y cuando hablas con niños es como ‘¿qué quieres ser cuando seas grande?’. Y ella dijo: ‘Quiero ser mamá’. Y yo estaba como ‘eso es algo grandioso. Pero ya sabes, puedes ser más de una cosa’. Ella dice: ‘¿Qué quieres decir?’. Le dije: ‘Bueno, mírame, cariño; soy mamá. Soy una actriz. Soy productora. Soy una amiga. Puedes ser el presidente. Puedes ser mamá’. Y fue tan impactante para ella escuchar todo esto”.