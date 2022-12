Antonio Banderas: “Ahora somos más sabios e introspectivos”

El medio digital 20 Minutos ha calificado a Gato con Botas: el último deseo como la película más valorada de la saga Shrek. La cinta que se estrena en el Perú este 22 de diciembre cuenta con la voz del español Antonio Banderas, quien retoma a su personaje felino 11 años después de El Gato con Botas y 18 después de su debut en Shrek 2.

“Me sentí como si estuviera visitando a un amigo muy querido e inteligente del que no había escuchado nada desde hacía unos años. Los dos tenemos los bigotes más grises y ya no somos los jóvenes e impetuosos actores que solíamos ser. Pero ahora somos más sabios e introspectivos (¡eso espero!). Por supuesto, esta versión del 2022 del Gato con Botas tiene mucho”, ha dicho Banderas, destacando que la esencia de quién es el Gato permanece inalterada.

“Lo que más me gusta de interpretar al Gato es que, en el fondo, él tiene un fuerte sentido del honor y la lealtad , así como un lado travieso y divertido, que lo hace atractivo para el público de todas las edades”. “Lo que también me encanta de este personaje es que es el héroe y tiene acento. ¿Y los malos? No tienen ninguno. Es una maravillosa deconstrucción”.

Además, reflexiona que le asombraba la sutileza, las pequeñas expresiones que los animadores eran capaces de captar a partir de lo que él les daba en las sesiones de grabación. “Era como un juego de ping-pong que se volvía más interesante cada vez que avanzábamos en el proceso”, puntualiza Banderas. “Son los detalles de la actuación real en estos personajes capturados por estos animadores, los que son increíbles. Pasa a otro nivel, porque ellos mismos son actores fenomenales”.

El director, Joel Crawford, por su lado, ha señalado que “Antonio ha vivido con este personaje mucho más tiempo que yo, así que cuando grabamos, todo lo que necesitábamos Januel Mercado (codirector) y yo era darle a Antonio el contexto suficiente para saber cuál era la escena. Él graba la voz y lo consigue, sorprendiéndonos en el camino. Tiene una voz increíble, rica y profunda, y luego sube el tono. Él encuentra la comedia en el cambio de tono. Se siente tan orgánico. Cuando ves al Gato con Botas en la pantalla no puedes evitar sonreír ante la riqueza de su voz”.

Finalmente, agrega que “ ¡esta película está diseñada para ser una montaña rusa increíblemente entretenida, llena de comedia, drama y miedo! Es una gran comedia de acción y aventura. ¡Sería maravilloso que el público saliera de esta película sintiéndose lleno de vida!”.

La crítica la halaga

“Lo mejor de todo es la voz sedosa de Banderas”, ha sentenciado The Hollywood Reporter, añadiendo que la voz del actor malagueño “vale cada centavo” de su sueldo. Variety, por su parte, alaba la forma en la que Gato con Botas: el último deseo esquiva los tópicos de la animación digital. “Este es el camino a seguir cuando el estudio decida darle un reboot a Shrek”, afirma, indicando también que la cinta supone una mejora visual respecto de la primera aventura de Gato en solitario.