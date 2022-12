“Al fondo hay sitio”: ¿por qué Irma Maury no quería volver a ser doña Nelly?

“Al fondo hay sitio” se ha convertido en la serie más exitosa de la televisión peruana gracias a sus ocurrencias e inolvidables personajes. Luego de nueve temporadas, podemos decir que quizás nada habría sido igual sin Irma Maury como doña Nelly, la matriarca de lo Gonzáles y la enemiga de Francesca.

En la sexta entrega, ella ganó la lotería, pero no pudo con la emoción y perdió la vida. Desde entonces, los fans han pedido su regreso y el guionista Gigio Aranda apoya la idea. “Tengo su regreso pensado hace muchos años. Lo tengo listo, así que si Irmita quiere, ‘plim’”, declaró anteriormente.

¿Por qué se retiró de “Al fondo hay sitio”?

Irma Maury le dijo adiós a doña Nelly y “Al fondo hay sitio” en el 2014 porque el trabajo le demandaba demasiado tiempo y no estaba disfrutando de su vida como realmente quería:

“La decisión fue porque necesitaba de mí misma un poco más. El trabajo es muy bueno, pero te absorbe bastante. No extraño a doña Nelly. Es más, ya me parecía un poco cargosa porque en la calle me decían ese nombre y no me gusta”, explicó a América Noticias.

La única condición para regresar a “AFHS”

Irma Maury fue parte vital en el éxito de "Al fondo hay sitio". Foto: GLR/captura América TV

En una entrevista con El Popular, resaltó que tiene los mejores recuerdos y agradeció a todos por el aprecio. “Pero no hay forma que cuenten conmigo. Ahora, estoy en otra. Si la vida me permite retornar, lo haré con algo nuevo”, resaltó. Así dejó claro que un nuevo personaje sería la única forma de volver a la producción.

Cabe resaltar que doña Nelly se mantiene relevante en “Al fondo hay sitio” por las múltiples referencias y nostalgia de don Gilberto.

Además, el capítulo 124 trajo de regreso al personaje como fantasma para ahuyentar a Francesca.