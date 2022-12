Abandonado, con Alzheimer y en un asilo: ¿el final de Don Gilberto en “AFHS”?

Gustavo Bueno dio vida a Don Gilberto desde que empezó “Al fondo hay sitio”. Luego de 9 temporadas, su personaje ya no cuenta con Doña Nelly y los fans creyeron que no tendría mucho que ofrecer. No por nada se ha rumoreado su salida de la serie en las últimas semanas.

Las teorías se acrecentaron aún más cuando “AFHS” lanzó un emotivo spot con ‘Don Gil’. En este pudimos verlo solo en un hogar de reposo para adultos mayores, en silla de ruedas y con el mal del Alzheimer. Ahora esto podría volverse realidad en el programa.

Cabe resaltar que el querido personaje ha mostrado síntomas de la enfermedad en varias ocasiones y fans temen que empiece a olvidar a toda su familia.

Como se recuerda, Don Gilberto olvidó dejarle la lista de precios de la tienda a Cristóbal. “No somos nada. Te extraño mi palomita”, fueron algunas de las anotaciones que el joven encontró. Por su parte, July le explicó que ya estaba mayor y que no recordaba las cosas.

En otra ocasión, el patriarca de los Gonzales llamó a Charito para preguntarle cómo cocinar las lentejas. Cuando ella le dice por qué Joel no hace la comida, él trata de recordar la razón, pero no pudo por más que intentó.

América TV ha publicado una preocupante foto sobre "Al fondo hay sitio". Foto: Instagram/@afhstv

Don Gilberto podría morir en “AFHS”

Como vimos en los últimos capítulos, ‘Teresita’ ha estado preocupada por ser un buen ejemplo para Richard Jr. Al respecto, los fans esperan que deje de ser tan dependiente de su ‘papito’ y la mejor razón para que él fallezca. Este podría ser el empujón que su personaje necesite para convertirse en una adulta.