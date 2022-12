Mejores series colombianas para ver en Netflix y otras plataformas de streaming

Si eres fanático de las series y aún no has explorado las producciones del país cafetero, ¡no lo dudes más! En esta nota te presentamos las mejores series colombianas que aún no pasan de moda y que puedes encontrar en diferentes plataformas de streaming.

Café con aroma de mujer - Netflix

Gaviota vuelve a la Hacienda Casablanca junto con su madre con la idea de que pronto se convertirán en dueñas de su propia tierra. Sin embargo, la muerte del hombre que les hizo esa promesa cambiará la vida de Gaviota para siempre.

Hombres de Dios - YouTube

Esta serie de seis episodios cuenta varias historias marcadas por la fe, lo divino y el pecado. Esta producción, que está disponible en YouTube, cuenta con personajes históricos, sicarios y hasta hombres lobos.

Pálpito - Netflix

Camila es una mujer que en el día de su boda sufre un paro cardíaco y su vida se desmorona cuando necesita un trasplante de corazón para seguir viviendo.

La reina del flow - Netflix

Luego de diecisiete años injustamente condenada a prisión, Yeimy Montoya llega a un acuerdo para conseguir su libertad y así poder empezar una venganza contra el hombre que amaba.

Mil colmillos - HBO Max

Esta serie de terror es la primera producción colombiana que se realiza para HBO Max y cuenta la historia de un comando de élite del Ejército que debe asesinar a un criminal dentro de la selva amazónica. Sin embargo, todo se complica cuando un ser empieza a matar a cada uno de los soldados.

Betty, la fea - Prime Video

Beatriz Pinzón Solano es Betty, una joven economista no muy atractiva que consigue trabajo como secretaria en una importante empresa de moda, donde el amor tocará su puerta, así como otros problemas.

Desde el 29 de noviembre, la serie de 156 capítulos puede verse a través de Prime Video en toda Latinoamérica.

Sin senos sí hay paraíso - Netflix

Esta secuela de “Sin senos no hay paraíso” es protagonizada por Catalina, una hermosa joven marcada por el asesinato de su hermana, quien tuvo una vida afectada por la mafia, drogas y violencia.

Amar y vivir - Netflix

Las vidas de una cantante y un mecánico se cruzan mientras luchan por sus sueños. A pesar de los desafíos, pronto se dan cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro.