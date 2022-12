“Avatar” y el día que provocó depresión colectiva: ¿por qué ocurrió este fenómeno?

“Avatar” llegó para revolucionar los efectos especiales del cine. Varios espectadores quedaron deslumbrados con la exitosa película de James Cameron, pero otros sufrieron un síndrome colectivo que no tuvo explicación por varios meses.

The Guardian rescató testimonios de Avatar Forums realizados por personas que cayeron en un estado de profunda tristeza al darse cuenta de que sus vidas no estaban llenas de espiritualidad y alegría, como en Pandora.

“Desde que fui a ver ‘Avatar’, he estado deprimido. Ver el maravilloso mundo de Pandora y todos los na’vi me hizo querer ser uno de ellos. Incluso, contemplo el suicidio pensando que, si lo hago, renaceré en un mundo similar”, compartieron en el hilo del foro.

Por su parte, Variety recogió las palabras de Max Perrin, un artista tejano de 24 años: “Realmente me hizo replantearme algunas cosas. No tenía idea de que podría estar tan profundamente influenciado por algo como esto. No tenía idea de cuán profundamente me iba a cambiar”.

Jacob Williamson, físico estadounidense de 25 años, también admitió haberse sentido fatal cuando visitó Pandora: the world of Avatar at Disney world, área temática de la película del parque Disney. “Terminó sacándome de la escuela por un semestre”, detalló.

Varios meses después del estreno, CNN ahondó en el problema en 2010 sobre qué pudo haber causado esta depresión colectiva. “Se ha tomado lo mejor de nuestra tecnología para crear este mundo virtual, y la vida real nunca será tan utópica como parece en la pantalla. Hace que la vida real parezca más imperfecta”, explicaron sus especialistas.