La segunda gala de cine más sintonizada volvió a la televisión por NBC, canal que canceló la transmisión del 2022 por las denuncias en contra de la organización y el llamado boicot que incluyó que los actores y actrices se negaran a recoger sus premios.

Ayer, luego de un año de reestructuración y un director interino, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood dio a conocer los nominados a los Globos de Oro 2023, entre ellos, Top Gun: Maverick, la película protagonizada por Tom Cruise, quien devolvió tres de sus galardones en señal de protesta por la falta de diversidad.

Top Gun. Cruise no estará en la categoría de mejor actor. Foto: difusión

Top Gun: Maverick competirá con Avatar: The Way of Water, Elvis, The Fabelmans y Tár en la categoría mejor película de drama.

Los directores nominados han sido James Cameron (por Avatar) Daniel Kwan y Daniel Scheinert (por Everything Everywhere all at Once), Baz Luhrmann (Elvis), Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin) y Steven Spielberg (The Fabelmans). “En el cine, una vez más se olvidaron de nominar a mujeres en la categoría de mejor director”, cuestionó la revista Variety.

Los Globos de Oro han coincidido con las nominaciones a las películas Tár y Todo en todas partes al mismo tiempo, que empataron como mejor película del 2022 en la premiación de la asociación de críticos de Los Ángeles. La ganadora del Óscar Cate Blanchett es nominada por Tár, la aclamada película de Todd Field que ganó en mejor guion, mejor actriz y mejor dirección.

Tár. Blanchett nominada, al igual que Ana de Armas por Blonde. Foto: difusión

En televisión (Netflix y HBO Max tienen 14 candidaturas) vuelve a ser favorita ‘The Crown’, que tiene a Jonathan Pryce, Elizabeth Debicki y Imelda Staunton como nominados. Compite con ‘Better Call Saul’, ‘House of the Dragon’, ‘Ozark’ y ‘Severance’.

Aunque aún no se conoce si los artistas estarán en la alfombra roja del 10 de enero, para The New York Times sigue siendo uno de los eventos más esperados del año. “Las ceremonias más grandes siguen atrayendo a una audiencia mayor que casi cualquier otra cosa en la televisión tradicional, aparte de los deportes en vivo.

La transmisión más reciente de los Globos de Oro, celebrada sin asistentes famosos a principios del 2021 debido a la pandemia, atrajo a unos siete millones de espectadores. Antes de la pandemia, el programa atraía a unos 18 millones de espectadores”.