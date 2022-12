“House of the dragon” es nominada a los Globos de Oro: ¿la campeona a ojos cerrados?

“House of the dragon” revivió la pasión por “Game of thrones” y los fans no podrían estar más emocionados por el futuro de la historia. El estreno de la serie en HBO Max rompió récords y se convirtió en el más visto en la historia de la plataforma.

Su impacto en el streaming no dejó indiferente a nadie y ahora la producción busca coronarse como la mejor serie del año en los Globos de Oro 2023. La competencia no será sencilla, pero varios fans prevén que no será suficiente para detener a la gigantesca producción.

En esta ocasión, el spin-off de “Game of thrones” competirá con “Better call Saul”, “The crown”, “Ozark” y “Severance”. Cabe resaltar que será la única apuesta de HBO en esta codiciada categoría, por lo que no le faltará presión para alzarse con el premio.

Por otro lado, Emma D’Arcy también está ‘sacando cara’ por el programa en la categoría “Mejor actriz en una serie de drama”. Sus contendientes son Laura Linney (”Ozark”), Imelda Staunton (”The crown”), Hilary Swank (”Alaska Daily”) y Zendaya (”Euphoria”).

“House of the dragon” se remonta muchos años antes de los eventos de “Game of thrones”. No solo muestra a la casa Targaryen en su mejor momento, sino también su caída como consecuencia de la guerra “La danza de los dragones”.