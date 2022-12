“Mi bella genio”: ¿por qué sus primeros capítulos fueron grabados a blanco y negro?

De todas las series icónicas de la televisión, el público recuerda y sigue viendo “Mi bella genio”. Protagonizada por Bárbara Eden, Larry Hagman y Bill Daily, la ficción llegó en 1965 a la cadena NBC, en la cual el éxito le sonrió desde el principio.

Con el paso de los años, la fama no les fue esquiva, pero, para la temporada 5, el capítulo en el que Anthony y Jeannie se casan solo fue el inicio de su fracaso. Tiempo después, “I dream of Jeannie” fue cancelada.

Con episodios que lograron gran popularidad, poco se ha dicho de los dos momentos de la ficción: cuando grababa sus capítulos a blanco y negro, y luego a todo color. El paso de un formato a otro no fue fácil y eso lo reveló Sidney Sheldon, creador de la serie en “Out of the bottle: i dream of Jeannie”.

NBC pensó que “Mi bella genio” fracasaría

En el especial televisivo, Bárbara Eden, Larry Hagman y Bill Daily cuentan detalles desconocidos del show. Uno de ellos nos lleva a los primeros episodios del programa, los cuales eran filmados solo en blanco y negro pese a que otras series del momento ya lo hacían a color.

“La gente creía que estaba en verdad en la Fuerza Aérea porque, al estar en blanco y negro el primer año, nadie veía que todo era vestuario. Eran tacaños, ahorraron el uso del color”, dijo Daily.

Y él no estuvo tan alejado de la verdad. A su turno, Sidney Sheldon mencionó que, mientras otras historias de la cadena eran grabadas en 1965 a todo color, los directivos no querían invertir en “Mi bella genio” al pensar que iba a fracasar pronto.

“Aquel era el primer año en que las televisoras grababan a color. Sabía que saldríamos a blanco y negro, pero me opuse. ‘No pueden hacerlo. Debe tener color’, dije, pero, pese a todo, los directivos comentaron que era costoso. Me ofrecí a pagar la producción, que era alrededor de 500 dólares por capítulo. Me advirtieron que no, pero insistí. Ahí me dieron a entender que ‘Jeannie’ no tendría temporada dos. Llegó a grabar cinco”, manifestó.

Al ser un producto novedoso, Sidney Sheldon, junto con Bárbara Eden, sabían que la ficción podría tener un buen futuro, por lo que, después de que la actriz anunciara que estaba embarazada, él decidió esperarla.

“Mi bella genio” se puede ver de lunes a viernes por Willax TV en Perú. Si estás en el extranjero, lo puedes seguir por Pluto TV.