“El Chavo del 8″: ¿actores hicieron fortuna? Chilindrina expone negocio detrás de la serie

A lo largo de los años, son varias las series y películas que tienen un espacio en la mente de los espectadores. Una de ellas es, sin duda, “El Chavo del 8″, ficción mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños.

Con personajes que lograron gran éxito en la TV, más de uno puede pensar que sus intérpretes obtuvieron fama y fortuna, pero, ¿qué tan cierto es esto? En una entrevista, María Antonieta de las Nieves contó dónde estaba el dinero detrás de la icónica serie.

¿“El Chavo del 8″ les dio dinero a sus actores y actrices?

En conversación con Yordi Rosado, la intérprete dio detalles desconocidos de su carrera, así como su paso por “El Chavo”. Ante la pregunta de si ganaban bien por sus personajes, ella contó que “no tanto como la gente cree”.

“No. Horacio Gómez Bolaños, hermano de Chespirito, no fue buen representante. Era muy estricto. No era que se quedaba con dinero, pero no supo explotar la serie ni a nosotros como personajes”, mencionó.

Por otro lado, explicó que más que su sueldo en el programa, lo que les dio dinero a los actores de “El Chavo” fueron los circos, eventos a donde iban representando sus populares papeles.

“Roberto nunca quiso hacer circo y yo estaba en uno de los más bonitos de México en aquel entonces. Le dijo a Chespirito que le diera chance a mi esposo para que haga empresa, ya que a varios nos iban a contratar para unas funciones. Él dijo que sí. Horacio, quien era el representante, era el que se encargaba de la plata y siempre pedía 50/50. En una función, mi marido le dio la mitad del dinero, pero si faltaban, no sé, 20 pesos, te los exigía. Llegábamos al circo y pedía la plata restante antes de que alguien haga algo. El empresario no quería y se armaba siempre un problema”, reveló.

Pero, ¿por qué la actriz sigue dando vida a la Chilindrina a los 71 años?

En febrero pasado, María Antonieta de las Nieves contó que los actores de “El Chavo” no reciben regalías de la serie, por lo que debe seguir trabajando. “El programa se acabó y dejaron de emitirlo en Centroamérica y Sudamérica. Desde entonces no recibimos ni un solo centavo”, explicó.