Cambios en DC: “Wonder Woman 3” no va más y Jason Momoa tendrá otro personaje

Hace algunas semanas se anunció que James Gunn y Peter Safran eran los nuevos presidentes de DC Studios, la firma que se encarga, entre otros productos, de los proyectos relacionados con el DCEU. Por supuesto, era cuestión de tiempo para que los primeros cambios llegaran, aunque los fans no esperaban que fueran tan radicales como los que se acaban de anunciar.

De acuerdo con un reciente artículo de The Hollywood Reporter, Gunn y Safran ya han empezado a ‘cortar cabezas’. ¿A qué nos referimos? Bueno, que hay películas que no van más y otras que tienen un futuro incierto.

James Gunn será el encargado de la parte creativa de DC Films, mientras que Peter Safran, de la empresarial. Foto: Deadline

Wonder Woman, la primera en ser ‘recortada’

El primero de los cambios que las fuentes de THR han confirmado es respecto a “Wonder woman 3″. Según el citado medio, el largometraje, dirigido por Patty Jenkins y protagonizado por Gal Gadot, ha sido cancelado. Ello luego de que le dijeran a la cineasta que el enfoque de la trama no se ajustaba a los actuales planes de DC.

Por lo pronto, no se tiene claro si “La mujer maravilla” tendrá una próxima aventura en solitario o en qué capacidad Gadot podría volver a interpretar a la superheroína.

Gal Gadot interpretó a Wonder Woman por primera vez en 2019, cuando tuvo una breve aparición en "Batman Vs. Superman". Foto: Warner Bros.

Henry Cavill como Superman: aun en limbo

Con el estreno de “Black Adam”, los seguidores de Henry Cavill pudieron ver el regreso del actor como Superman. De hecho, el propio artista confirmó su retorno como el héroe de Kripton. Pero ello fue antes de que DC diera la bienvenida a sus nuevas cabezas.

Con esta administración, la potencial secuela de “El hombre de acero” que fue anunciada hace algunos meses, está en riesgo.

Henry Cavill tuvo un cameo como Superman en "Black Adam". Foto: composición LR/AFP/Warner Bros.

“Black Adam 2″, también en peligro

The Hollywood Reporter comentan que “Black Adam 2″, también está en la misma situación que “El hombre de acero 2″: podría ser cancelada. Si bien la película con Dwayne Johnson fue muy bien recibida por los fans, solo obtuvo unos 385 millones de dólares sobre un presupuesto mayor a US$ 190 millones. Es decir, no logró recaudar lo que esperaban.

Jason Momoa sería el nuevo eje del DCEU

Todo apunta a que los mandamases de DC Studios estarían reformulando los siguientes pasos del DCEU desde sus raíces. De ese modo, “Aquaman 2″ sería el final de Jason Momoa como Arthur Curry, pero no su despedida de la compañía.

De acuerdo con el portal mencionado, el artista sería clave para lo nuevo de DC y daría vida un nuevo personaje: Lobo, un infame cazador de recompensas intergaláctico.

Jason Momoa podría Lobo en el futuro de DC. Foto: Vandal

Por lo pronto, quien parece estar a salvo de esta ‘carnicería’ es Bruce Wayne. Como se recuerda, “The Batman”, la película de Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson, es un universo diferente, por ello no habría peligro en este sentido.