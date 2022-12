Todo fanático de “Friends” recuerda a Chandler Bing, personaje interpretado por Matthew Perry en la famosa sitcom de los 90. Sin embargo, pese a lo bien recibida que es la serie de televisión hasta el día de hoy, el actor de 53 años ha confesado que no puede volver a ver el show que le dio la fama mundial. ¿La razón? Una que estaría ligada a la muerte.

“Friends, lovers and the big terrible thing”. Así se llama el libro de memorias personales en el que Perry cuenta algunos de los episodios más fuertes de su vida y revela la razón por la que prefiere no ver ningún capítulo de la ficción.

La vez que Matthew Perry se salvó de la muerte

Tal y como ha dicho en algunas entrevistas anteriores, el problema que atormentó a Perry mientras seguía haciéndose famoso en cada rodaje de la serie fue su fuerte adicción al alcohol y las drogas.

Matthew Perry tiene actualmente 53 años. Foto: GLR

“Me pusieron en una máquina ECMO . Es lo que los médicos y la gente llaman un Ave María”, contó en el actor en una entrevista con CBC.

Según cuenta, aquella vez habían cinco personas (incluyéndolo) con dicho artefacto. “Los otros cuatro murieron y yo sobreviví” , recordó.

¿Por qué Matthew Perry no puede ver “Friends”?

Asimismo, Matthew reveló por qué simplemente no puede sentarse a mirar la serie ni revivir aquellos años en los que su personaje de Chandler se ganó el corazón de los fanáticos.

Matthew Perryen el especial “Friends: The Reunion”. Foto: HBO Max

“No puedo ver la serie porque estaba extremadamente delgado” , explicó. “Podía ir bebiendo, opiáceos, bebiendo, cocaína. Me di cuenta temporada tras temporada por cómo me veía. No creo que nadie más pueda verlo, pero yo podría. Es por eso que no quiero verlo”

Pese a lo anterior, el año pasado Matthew Perry participó junto a sus compañeros de reparto en el especial “Friends: The Reunion”, donde revivió su paso por la serie.