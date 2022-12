“AFHS” trae de vuelta a Dalila, pero fans exigen su salida: “¡Dejen avanzar la trama!”

En el nuevo capítulo de “Al fondo hay sitio” vemos a Joel y Macarena conversando sobre su nueva carrera musical. Con la idea de que son pareja en la vida real, ellos tratan de mantener la mentira, pero no contaron con el retorno de un personaje: Dalila.

Convencida de que debe exponerlos, vemos que lleva a la prensa ante la pareja para que digan la verdad. “¿Pero es tu novia o no? Mínimo muéstranos una foto de los dos juntos”, dice el personaje de Lucecita.

“Yo conozco bien a estos dos. ¿Por qué? Soy la ex de Joel Gonzáles. No había día que este hombre no me hablara de lo detestable que eran los Montalbán. ¿Cómo es posible que ahora esté con Macarena?”, agrega.

Con Mr. Joe y la Nena acorralados, ambos no niegan ni desmienten la versión de Dalila, que retornó a Las nuevas Lomas para cobrar venganza contra Joel.

Si bien Dalila Pajares fue un personaje que llegó para remecer a Las Lomas, salió de “Al fondo hay sitio” en el capítulo 95, luego de que Joel descubriera sus verdaderas intenciones y ella le rompiera el corazón.

Con su retorno, su único objetivo será alterar la pareja casi formada de Joel y Macarena, algo que a los fans al parecer no les ha gustado y piden que la trama avance como lo venía haciendo.

Dalila hace su retorno a AFHS. Foto: Twitter