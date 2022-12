“Les romperá el corazón”: tráiler de “The last of us” guarda drama y acción para Joel y Ellie

Cada vez falta menos para el estreno de la serie “The last of us”, el nuevo proyecto de HBO Max, streaming que en los últimos meses ha tenido ficciones que han gustado al público. “House of the dragon” es una de ellas.

Con un nuevo tráiler lanzado, vemos con más detalles la presencia de Joel (Pedro Pascal), un sobreviviente que es contratado para sacar de contrabando a una niña de 14 años llamada Ellie (Bella Ramsey) de una zona de cuarentena en Estado Unidos, luego de un apocalipsis.

“Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar un país devastado por una enfermedad letal llamada hongo Cordyceps”, dice la sinopsis oficial.