Netflix: película de terror “te arruina la cabeza” por su perturbador caso real

Netflix renovó su catalogó con increíbles películas para los amantes del terror. Sin embargo, no esperaba que “Maleficio” causara el impacto tras su estreno. A pocos días se convirtió en la más vista de la plataforma y hoy sigue siendo descubierta por los nuevos usuarios.

El director Kevin Ko reveló que su oscura historia se inspiró en elementos de la vida real. A fin de dotar de mayor realismo a la película, decidió filmarla como si fuera un metraje encontrado.

“Gente, no vean la película ‘Maleficio’ de Netflix porque te arruina la cabeza. Nunca nada me dio tanto miedo, no les digo para que salgan a verla, lo digo para que en serio la eviten”, fue la advertencia de @PabloMonti1 que se viralizó en Twitter.

¿De qué trata la película?

Seis años atrás, Li Ronan violó un importante tabú religioso que desató una terrible maldición. Sus amigos murieron por haber visto directamente al rostro a un ente malévolo y ahora su hija pagará las graves consecuencias de su madre.

"Maleficio" es la nueva cinta de horror que puedes ver en Netflix. Foto: Netflix

Sobre el caso real, Kevin Ko explicó que la película está ligeramente inspirada en un incidente real taiwanés sobre una familia de adoradores pertenecientes a una secta. No obstante, empleó elementos de la cultura popular del internet para enriquecer aun más los eventos.