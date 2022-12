Porno con terror: esta película con Jenna Ortega te hará sentir miedo en lugar de placer

Jenna Ortega se ha convertido en la actriz del momento. No solo ha estrenado la serie de televisión “Merlina” para Netflix, sino que ha aparecido en más de una exitosa película este 2022, como la quinta entrega de “Scream”, que la puso en el ojo de la popularidad entre los fans y consumidores casuales del terror. No obstante, esta no ha sido la única apuesta del género con la que se ha ganado a miles a lo largo del año.

Jenna Ortega da vida a Merlina Addams. Serie es dirigida por Tim Burton. Foto: Netflix

En caso no lo sepas, Ortega formó parte del elenco de una espeluznante cinta slasher de A24. La producción se estrenó hace unos meses y fue todo un éxito no solo en taquilla, sino también en la crítica y entre los espectadores (en Rotten Tomatoes obtuvo 94% de calificación de los periodistas especializados y 75% por parte de la audiencia).

Estamos hablando de “X”, el filme que combina sanguinarias escenas, con aclamadas actuaciones y una trama que nos aproxima a un proyecto de cine porno desde una perspectiva que jamás habrías imaginado.

Jenna Ortega como Lorraine en "X". Foto: A24

¿De qué trata “X”?

“En 1979, un grupo de jóvenes cineastas se dispone a rodar una película para adultos en una zona rural de Texas, pero cuando sus reclusos y ancianos anfitriones les sorprenden en el acto, el reparto se encuentra luchando por sus vidas”, indica la sinopsis oficial compartida por A24.

¿Dónde ver “X” ONLINE?

Tras su exitoso paso por los cines, miles están a la espera de que “X” llegue al streaming. Sin embargo, aún no se ha confirmado su arribo a alguna plataforma. Aun así, puedes verla vía online en Apple TV+, ya sea si decides comprar una copia digital o rentarla.

Precios de "X" en Apple TV+. Foto: captura de Apple TV+

“X” - reparto