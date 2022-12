“El Chavo del 8” y la muerte de don Ramón: ¿serie de la Chilindrina expuso su fatal destino?

Los años pasan y el éxito de “El Chavo del 8″ no pasa de moda. Pese a la muerte de varios de sus actores, así como el del creador Roberto Gómez Bolaños, los televidentes que crecieron con el show siguen viendo una y otra vez sus capítulos.

Pero, como en cualquier historia, anécdotas y secretos revelan los eventos detrás de un producto famoso. Con el final de la serie en 1980, María Antonieta de las Nieves le dijo a Chespirito que ella continuaría dando vida a la Chilindrina, por lo que decidió sacar una serie. Su trama mostró qué pasó tras el fin de la vecindad.

El spin off de la Chilindrina: ¿por qué dejó la vecindad?

Con la idea de tener su programa propio, la actriz grabó un piloto, el mismo que tuvo algunos problemas para salir al aire. Luego de la negativa de Roberto Gómez Bolaños para que la ficción llegue a la parrilla de comedia de Televisa, la intérprete dijo que habló con Emilio Azcárraga, exdueño de la televisora, sobre este inconveniente. Él dio su visto bueno y cumplió su cometido.

Ya con “Aquí está la Chilindrina” al aire en 1994, fanáticos no solo vieron el regreso del personaje, sino que supieron por qué abandonó la vecindad y se fue a vivir a un convento.

En el primer capítulo de la serie, doña Nieves le envía una carta al padre Luna, el padrino de la Chilindrina, y le informa que, tras quedarse sola, ella está a cargo de la niña, pero —al ser una mujer mayor— se le hace difícil mantenerla.

“Me he quedado sola con mi bisnieta. Ya no tengo salud ni edad para sostenerla. Ahora, como eres sacerdote, te toca cargar con ella. Recíbela con todo el amor que tengas, ella es una nena adorable y tierna. Es incapaz de dar problemas. De ahora en adelante es tu responsabilidad”, precisó la voz en off de doña Nieves.

La Chilindrina y don Ramón de "El Chavo del 8". Foto: Grupo Chespirito

Esta no sería la única prueba de que don Ramón murió en el universo de “El Chavo del 8″. En la película “La Chilindrina en apuros” (1994) hay una escena en la que el personaje de María Antonieta de las Nieves dice que su padre falleció.

“ Mi papito lindo. Él ya está en el cielo junto a Dios, quien necesitaba a alguien para que divirtiera a los ángeles arriba. Lo único malo es que me dejó solita aquí abajo”, comentó, mientras es consolada por una de las monjas del convento donde fue a vivir.

¿Qué pasó con Ramón Valdés y por qué no fue parte de la serie y la película? El actor detrás del personaje murió en el año 1988. Considerada una de las pérdidas más tristes de la serie, fans hasta hoy recuerdan su paso por la TV y el cine.