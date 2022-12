“El Chavo del 8″: ¿cómo hacía Quico para inflar sus cachetes y hablar al mismo tiempo?

“El chavo del 8″ ha marcado a miles de personas de América Latina. Pese a que han pasado más de 50 años de su estreno, el programa protagonizado por Roberto Gómez Bolaños aún es recordado con cariño por muchos televidentes. Uno de los personajes que más cautivó al público fue Carlos Villagrán, quien dio vida a Quico. Lo que solía llamar la atención era su capacidad para inflar los cachetes y hablar al mismo tiempo.

El actor mexicano de 78 años ha sido consultado en más de una ocasión sobre cuál es su secreto para lograr dicho gesto. Para sorpresa de los fans, el amigo de ‘Chespirito’ en la ficción reveló la técnica que usa para hacer su famosa expresión.

¿Cómo le hacía Quico para inflar sus cachetes y hablar al mismo tiempo?

Carlos Villagrán ha dado a conocer en más de una ocasión a sus seguidores que su secreto para inflar los cachetes y hablar al mismo tiempo radica en un peculiar truco. Él ha asegurado que su técnica consiste solo en poner en práctica un ejercicio muscular con su boca. Al mismo tiempo, retiene el aire entre sus mejillas .

Si bien esto podría parecer algo fácil de realizar, lo cierto es que requiere de mucha práctica. Así lo ha señalado el propio Quico. Adicional a esto, lo que hace Villagrán es modificar su voz para que se escuche como la de un niño.

Gracias a esto ha podido pronunciar varias de las frases con las que se ha hecho famoso: “No me simpatizas” o “¿Qué me habrá querido decir?”. Cabe indicar, además, que el artista no se colocaba ningún objeto, como algodón y otro relleno, en los cachetes para representar su personaje.

Al personaje de Quico se le recuerda por varias frases icónicas, como "No me simpatizas". Foto: captura Televisa

¿Por qué Carlos Villagrán se alejó de Roberto Gómez Bolaños?

Si bien Quico y el Chavo eran amigos en la ficción, con el pasar de los años, ambos actores se distanciaron en la vida real.

Ambos aseguraban ser los creados del hijo de doña Florinda. Esta discusión llegó a tal punto que los artistas se enemistaron durante varios años. Posteriormente, el actor aseguró que Bolaños incluso llegó a declarar que su colega de reparto le tenía envidia por el éxito de su personaje de “El Chavo del 8″.

“A mí me sacaron del programa de ‘El Chavo del 8′ y, entre tantas giras que hacíamos, visitábamos muchos países, había conferencia de prensa, pero un 70% de preguntas era para Quico y se empezó a despertar la envidia, el celo profesional”, aseguró al programa “La peña de Morfi”.

Carlos Villagrán y 'Chespirito' dejaron de ser amigos, pese a haber actuado junto en "El Chavo del 8". Foto: composición LR/La República

En ese línea, agregó que Gómez Bolaños intentó de diferentes formas retirarlo del programa. “Hicimos una gira a Chile (…) Cuando nos regresamos en el avión, me llama Roberto y me dice que hay un déficit en los registros de los personajes y le dije que eran suyos. (...) Me iba a quitar parte de mi sueldo, yo solo era intérprete. Era un pretexto para sacarme”, relató Carlos Villagrán en el citado diálogo.