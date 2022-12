Anya Taylor-Joy: “Esta industria puede ser despiadada”

Especial para La República

La protagonista de la serie ‘Gambito de dama’, Anya Taylor-Joy interpreta a Margot en la película ‘El Menú’ (en cines). Su personaje viaja a una isla para cenar en un exclusivo restaurante donde el famoso chef prepara una cena de degustación para un grupo reducido. En esta entrevista, la actriz habla de la cinta dirigida por Mark Mylod.”Para mí es una sátira extremadamente negra que no se guarda nada en su crítica a las pretensiones de la sociedad de la alta cocina”.

- ¿Qué te pareció el guion cuando lo leíste por primera vez? Al principio, la historia podría ir en muchas direcciones, en los primeros minutos parece como si fuera a ser una comedia.

Primero me enamoré de la manera como estaba escrito. Me pareció que Seth (Reiss) y Will (Tracy) eran muy inteligentes y divertidos. Cuando lees un guion y te ríes sola quiere decir que la cosa va a funcionar. Pero después me encantó lo inesperado de la historia y me entretuve mucho leyéndola. Me interesa hacer cosas divertidas, extrañas y satíricas

- Este personaje tiene mucho carácter, como Beth en Gambito de dama. ¿Es algo que buscas en los personajes?

Creo que los personajes te eligen tanto como uno los elige a ellos. Veo que hay una correlación entre los que interpreté, en el sentido de que normalmente son personas relegadas o subestimadas en cierto sentido, que se sublevan y usan su habilidad, su ingenio para cambiar la situación en la que se encuentran. Y eso es algo que es siempre interesante porque significa que uno recorre un camino con ellos. Pero sí, me gustó que Margot tuviera mucho carácter. Me encantó que genuinamente no le importara lo que los demás pensaran de ella.

- ¿Por qué te parece que te buscan para interpretar este tipo de papeles?

Siempre traté de elegir personajes diferentes, pero en cuanto a por qué la gente me elige para interpretar papeles que combinan vulnerabilidad y fortaleza, creo que le va a tener que preguntar al director. Creo que estoy muy conectada con mis emociones y con mi sensibilidad, pero que también soy fuerte. Esta industria, como el resto del mundo, puede ser despiadada. Así que sí, soy bastante resistente.

- En tu opinión, ¿qué dice esta película sobre comida y sobre clase?, temas que aborda directamente.

Creo que advierte sobre atiborrarse de todo y correr el riesgo de volverse apático. La comida y la vida están para disfrutarlas. Hay un nivel de pretensión en el que dejas de disfrutar las cosas. Termina siendo más sobre la imagen que sobre la experiencia. Y espero que eso sea lo que la gente se lleve de la película. Que a veces podemos tomarnos menos en serio las cosas si eso implica disfrutarlas más. La ironía del plato de pan sin pan. Esa gente estaba encantada de que le sirvieras nada. Porque si les servías algo, era potencialmente vulgar, lo que es absurdo.