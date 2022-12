“Al fondo hay sitio”: ¿Peter encontró el amor? Suegra de Francesca le pone el ojo

“Al fondo hay sitio”, la exitosa creación de Efraín Aguilar, es una de las series más vistas del Perú. Luego de su final en la octava temporada, muchos creían que no tendría más por ofrecer, pero no podían estar más equivocados.

La novena entrega amplió la historia de los protagonistas y también presentó nuevos personajes en la casa de los Maldini. Ahora que Diego Montalbán es la nueva pareja de Francesca, la diferencia de edad ha sido motivo de constantes chistes.

En el último capítulo, la mamá de Diego realizó una visita sorpresa a la pareja con dos objetivos: felicitar a su hijo por su cumpleaños y conocer a la mujer que le robó el corazón. La tensión e incipiente rivalidad se hizo presente, pero otro detalle no pasó desapercibido por los fans.

Antonia quedó impresionada con la elegancia y porte de Peter. No le quito la mirada de encima y el mayordomo no pudo evitar hacer lo mismo, aunque no siendo tan obvio. Cuando llegó a la cocina, se indignó de que una mujer tan distinguida sea madre de un sujeto tan despreciable.

Cabe resaltar que Antonia y Francesca podrían empezar una rivalidad, por lo que no sorprendería que la primera coquetee a Peter para incomodar a la señora que le robó el corazón a su hijo.