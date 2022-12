Película del ‘Oso cocaína’ es una historia real: ¿cual fue su triste final?

“Cocaine bear”, película dirigida por Elizabeth Banks, es una de las producciones más irreverentes que llegará a los cines esta temporada. Todo comenzó cuando el avión de un narcotraficante, cargado de cocaína, se estrella. El contrabandista falleció en el accidente, pero aquí no terminó la historia.

En el Bosque Nacional de Chattahoochee, un cazador descubrió un oso muerto junto a una bolsa que contenía 34 kilos de cocaína. Al parecer, el animal consumió la droga y murió de sobredosis, por lo que fue apodado como ‘Cocaine Bear’ u ‘Oso cocaína’.

Mira aquí el tráiler del film

Por el momento se desconoce si la cinta adaptará los eventos tal como pasaron o si se tomará libertades creativas para dar un nuevo rumbo. En ese sentido, más de uno espera que cambie el trágico final del oso negro.

Como se sabe, el animal fue disecado tras realizarle la autopsia con el objetivo de convertirlo en una macabra atracción turística en Kentucky. Luego de varios años, no hay visitantes que no conozcan su historia.

Cabe resaltar que la película “Cocaine bear” no será un drama, sino que tendrá una combinación entre comedia y terror. No obstante, eso no significa que no pueda dar un mensaje de concientización sobre el valor de la vida silvestre.

Solo queda esperar por su estreno el próximo 24 de febrero para ver el resultado.