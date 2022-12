“Transformers 7″ en Perú: ¿qué lugares de Cusco y San Martín aparecen en el tráiler?

“Transformers: rise of the beasts” está cada vez más cerca y los fans no podrían estar más emocionados. Cuando se creía que la franquicia ya no podía ofrecer más, Paramount Pictures anunció que la séptima película tendrá varias sorpresas como el debut de los Maximals, Predacons y Terrorcons.

No obstante, lo que más llamó la atención de los fanáticos peruanos es el uso de escenarios nacionales. Como se recuerda, el rodaje se realizó en San Martín y Cusco, entre septiembre y noviembre de 2021. Ahora que salió el primer tráiler, tenemos un increíble primer vistazo.

En Cusco se aprovechó la plaza de Armas y el Muyucmarca, uno de los tres torreones ubicados en la parte alta de Sacsayhuamán. Por supuesto, no podía faltar Machu Picchu, el cual se convertirá en una valiosa atracción turística para el mundo, de acuerdo al alcalde Víctor Boluarte.

Asimismo, pudimos ver la selva de Tarapoto, los caminos y colinas de nuestra sierra en mayor brevedad durante el avance. Lo más probable es que le saquen mayor provecho en la película.

Escena de "Transformers: el despertar de las bestias" en Cusco. Foto: captura de Youtube/Paramount Pictures

La Plaza de Armas de Cusco sale en escena del tráiler de "Transformers: el despertar de las bestias". Foto: captura de Youtube/Paramount Pictures

¿De qué trata “Transformers: rise of the beasts”?

La séptima película de “Transformers” llevará al público a una aventura por los años 90 e introducirá a los Maximals, Predacons y Terrorcons a la batalla existente entre Autobots y Decepticons en la Tierra.

“Los Predacons en esta película son de naturaleza más reptil. Los hemos visto en otras cintas de la saga Transformers, pero aquí presentaremos un lado renovado para el espectador”, detalló el director Steven Caple Jr., anteriormente.

¿Cuándo se estrena “Transformers 7″?

Luego de varias postergaciones, como consecuencia de la pandemia, la producción agendó su estreno en cines para mediados de junio del 2023.