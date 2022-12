“Pataclaun” enamoró a miles, pero duró 2 temporadas: ¿por qué le pusieron fin a la serie?

La quisieron imitar, pero no pudieron igualarla. “Pataclaun” es la serie de televisión bandera de la TV peruana y su legado se mantiene intacto e insoluble en la memoria de una generación completa de fans, a pesar de que su primer capítulo se estrenó en 1997. Sus protagonistas —Wendy Ramos, Carlos Alcántara, Gonzalo Torres, Carlos Carlín y Johanna San Miguel— aún gozan del reconocimiento que ganaron cuando se pusieron narices rojas y coloridos trajes hace 25 años.

"Pataclaún" es una de las series más famosas de la TV peruana. Foto: composición LR/Latina

¿Cuánto tiempo duró “Pataclaun”?

El programa logró convertirse en el ejemplo perfecto de ‘A mal tiempo, buena cara’. Fue la reina de la TV peruana, pero su éxito, aunque aún perdura, se convirtió en una dosis de solo dos temporadas. Un subidón que golpeó fuerte cuando la audiencia, por desgracia, le tuvo que decir adiós a Wendy, Machín y a los tres fantasmitas en 1999.

¿Por qué cancelaron “Pataclaun”?

“Pataclaun”, creada por la asociación cultural del mismo nombre, fue todo un éxito desde el día uno. Si bien fue censura por algunos contenidos subidos de tono y estuvo presente en la pantalla chica en momentos en los que el Perú no necesariamente gozaba de gran estabilidad, no hay duda de que el show fue muy querido.

Sin embargo, no se consolidaba como una mina de oro en ingresos para los actores y producción. ¿Fue entonces por el tema económico que se decidió abandonar el proyecto? La verdad es que no. La razón detrás de su cancelación estuvo ligada a la pérdida de pasión y disconformidad del elenco. Así lo reveló la productora de la serie, July Naters, a El Comercio.

“ El proyecto dejó de tener amor y, sin eso, ‘Patacláun’ ya no era nada . Fue la explosión de una crisis personal entre nosotros que ya no recordamos bien cómo empezó. Probablemente, ellos querían ser más libres, hacer las cosas a su manera. (…) La primera decisión de no continuar fue producto de un momento que se volvió insatisfecho para algunos” , explicó Naters.

July Naters es una de las cabezas que ideó el fenómeno "Pataclaun". Foto: archivo/La República

¿Cuál es el último capítulo de “Pataclaun”?

Cerca de la emisión de su capítulo 100 y a punto de finalizar el año 1999, “Pataclaun” ya no iba más. Era el fin del ícono de la pantalla chica, pero no por ello fue un cierre decepcionante.

Naters y su equipo decidieron darle al programa la conclusión que se merecía. Fue así como llegó la idea de “La realidad”, el episodio en el cual Monchi, hija de Machín y Wendy, revela a sus padres y a los fantasmas que todo lo que han vivido hasta el momento es parte de un formato de TV.

La pequeña les muestra que, fuera de los sets de rodaje, hay un mundo por descubrir. De esa manera, la ficción se fue resquebrajando poco a poco hasta que llegó lo que miles no querían ver: los clowns aceptaron su nueva realidad y se embarcaron a explorar lo que hay más allá de la escenografía colorida que ambientó sus vivencias en esas dos temporadas.