Will Smith: “Que mi equipo no sea penalizado por mis acciones”

A meses de la ceremonia de los premios Óscar 2022, evento en el que Will Smith pasaría a la historia no solo por ganar la categoría a mejor actor por la película King Richard, sino por abofetear a Chris Rock luego de celebrar la broma que el presentador hizo sobre el físico de su esposa, Jada; el actor habló de la reacción violenta que pudo costarle la estatuilla dorada y su carrera. “Fue una noche horrible”, dijo en The Daily Show a Trevor Noah, su primera aparición en televisión desde entonces. “(Hay) muchos matices y complejidades, pero al final del día perdí la cabeza. Supongo que lo que diría es que nunca sabes por lo que está pasando alguien”, comentó acerca de que no estaba pasando por un buen momento esa noche. “(Sin que eso) justifique en absoluto mi comportamiento”.

El video de la ceremonia se volvió viral, precisamente, porque Smith ríe con sus colegas acerca de la broma, hasta que ve a Jada Pinkett desaprobar el comentario. “Estás preguntando, ¿qué aprendí? Y es que tenemos que ser amables el uno con el otro”, le contesta a Noah. “Es difícil. Y creo que lo que más me dolió fue que tomé mi disco duro y lo puse difícil para otras personas. Sabes, es como si entendiera la idea cuando dicen que las personas lastimadas lastiman a las personas”.

En ese sentido, Noah comentó que un amigo lo llamó y le dijo que parecía que el mundo había visto “al verdadero Smith en el escenario”. Pero el actor retomó su pasado que está escrito en su biografía ‘Will’. “Fueron muchas cosas. Fue el niño pequeño que vio a su padre golpear a su madre, ya sabes, todo eso surgió en ese momento. Simplemente no es lo que quiero ser. Tuve que perdonarme a mí mismo por ser humano. Confía en mí, no hay nadie que odie el hecho de que soy humano más que yo. Es como, quiero, siempre he querido ser Superman. Siempre quise abalanzarme y salvar a la damisela en apuros, ¿sabes? Y tuve que humillarme y darme cuenta de que soy un ser humano imperfecto, y todavía tengo la oportunidad de salir al mundo y contribuir de una manera que llene mi corazón y, con suerte, ayude a otras personas”.

Antes de su entrevista en televisión, Smith dijo a Entertainment Weekly que lo que más temía acerca de sus próximos proyectos en el cine es que perjudiquen a su equipo de trabajo. El medio estadounidense subraya que lo sucedido hizo que “cualquier esperanza de regresar al escenario de los Óscar en 2023 se desvaneciera”. Si bien no perdió la estatuilla, el actor renunció a la Academia y tuvo una suspensión de 10 años por “comportamiento inaceptable y dañino”.