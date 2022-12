“AFHS”: ¡se vienen los ‘arreglitos’! Jimmy usará descuento en clínica y decide operarse

En el nuevo capítulo de “Al fondo hay sitio” vimos a Jimmy triste por saber que Alessia no está interesado en él. Luego de confundir un audio en el que ella supuestamente dice que él es ‘rico’, todo se aclara y se expone que realmente estaba hablando de un plato de comida. Tras escuchar el sermón de Montalbán, Jimmy queda pensativo por una frase que le dice la joven.

Más adelante, Jimmy, habla con los Gonzáles y les dice: "Familia, he decidido operarme. Me limaré la nariz. En otras palabras, me haré unos 'arreglitos'" . Charito está preocupada por lo que hará su hijo e intenta detenerlo, pero él le dice que debe aprovechar el descuento que hay en una clínica.