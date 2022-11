“Emancipation”: Will Smith comprende si fracasa por el escándalo del Oscar

Will Smith protagonizó el último escándalo en los premios Oscar al golpear al comediante Chris Rock. El actor trató de justificar su agresión, al sentir que el presentador se burló de la calvicie de su esposa Jada Pinkett.

La agresión provocó que los estudios cancelaran sus futuros proyectos y la Academia lo vetó a la ceremonia por 10 años. Más de un seguidor se preguntó sobre su futuro en la industria y su nueva película “Emancipation”, y sus intenciones de regresar.

En una entrevista con Kevin McCarthy de Good Day DC, Will Smith explicó que la cinta fue una experiencia muy gratificante, pero que también entiende si no es un éxito por culpa del incidente en los premios Oscar:

“Entiendo completamente si alguien no está listo, lo respeto absolutamente y le permitiría su espacio para no estar listo. Mi mayor preocupación es mi equipo: Antoine ha hecho lo que creo que es el mejor trabajo de toda su carrera. La gente en este equipo ha hecho uno de los mejores trabajos de toda su carrera, y mi más profunda esperanza es que mis acciones no penalicen a mi equipo. En este punto, eso es para lo que estoy trabajando”.

Tras esto, el actor pidió una segunda oportunidad para que la obra no pague las consecuencias de sus actos: “Espero que el material, el poder de la película, la vigencia de la historia, espero que el bien que se puede hacer abrir los corazones de las personas, al menos para ver, reconocer y apoyar a los increíbles artistas en y alrededor de esta película”.

¿De qué trata “Emancipation”?

Basada en hechos reales, la película nos cuenta cómo un esclavo fugitivo atraviesa los pantanos de Luisiana en un tortuoso viaje hacia el norte para escapar de los propietarios de las plantaciones que casi lo matan.

¿Cuándo y dónde se estrena?

La película, dirigida por Antoine Fuqua, tiene agendado su estreno para el próximo 9 de diciembre a través de AppleTV+.