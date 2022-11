“El Grinch” regresa como película de terror: así luce la versión de pesadilla

La película “El Grinch”, basada en el cuento navideño de Dr. Seuss, se convirtió en un clásico infaltable para estas fechas festivas, gracias a la actuación de Jim Carrey y al mensaje de reconciliación. Dos décadas después, la historia ha tenido un importante revés.

Hace poco se reveló que “The mean one”, una versión de terror como “Winnie-the-Pooh: blood and honey” estaba en camino. Varios fans creyeron que se trataba de una broma, pero nada más alejado de la realidad. Ya tenemos el primer tráiler oficial, sinopsis y fecha de estreno.

Todo sabemos que el Grinch es un ogro verde que vive aislado en la cima de una montaña en las afueras de Villa Quién. Odia la Navidad y los villancicos le destrozan los nervios. Lo que pocos conocen es que alguna vez él fue rechazado y por eso decidió vivir alejado de todos.

En la versión original, el protagonista decide robar los regalos de Santa Claus como venganza. Sin embargo, ahora sus represalias llegan a un nuevo nivel, que incluye secuestros y asesinatos. En ese panorama, la pequeña Cindy buscará darle su merecido tras la muerte de sus padres.

La película, dirigida por Steven LaMorte, agendó su fecha de estreno para el próximo 9 de diciembre del 2022. En cuanto a su llegada a la cartelera peruana, todavía no hay un anuncio oficial por parte de las cadenas de cine.