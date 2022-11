¿Sabotaje en “El chavo del 8″?: la amarga anécdota de la Chilindrina al querer show propio

De todos los programas de la televisión internacional, un espacio seguro en el recuerdo del público lo tiene “El chavo del 8″. Creado por el mexicano Roberto Gómez Bolaños en 1973, la trama nos lleva a conocer los residentes de una típica vecindad que interactúan entre sí a través de divertidos momentos.

Si bien el Chavo fue el personaje principal, cada uno de los protagonistas se ganó el corazón del público. Con el paso de los años, y con los típicos desacuerdos en el reparto, algunos intérpretes se alejaron del programa e intentaron seguir su carrera usando sus populares personajes. Ese fue el caso de María Antonieta de las Nieves, la ‘Chilindrina’.

La Chilindrina y su experiencia con Chespitiro: ¿por qué no quería que utilice su personaje?

En el 2017, la actriz habló con el programa “Suelta la sopa”, en el que dio detalles del tiempo que trabajó con Roberto Gómez Bolaños. Ante la pregunta de si dejó “El chavo del 8″ por Florinda Meza, ella respondió que no. Eso sí, pidió seguir usando el personaje que la volvió famosa.

“Él no nos dijo nada, solo no grabó más. Le pregunté el porqué y me contestó que ya tenía 64 años, que ya no podía seguir. Ahí es donde le dije que yo sí podía seguir siendo la Chilindrina y le comenté que en Televisa buscaría trabajo”, mencionó.

Con la idea de tener su programa propio, grabó un piloto, el mismo que no salía al aire. Sin mayor información del porqué, conversó con uno de los productores de la televisora, quien le manifestó que Gómez Bolaños era el que impedía que su show sea parte de la barra de comedia de Televisa.

“Me dijo: ‘Tu patrón es el que no quiere, hija. Cada vez que decimos que entre tu programa, él dice que no’”, compartió.

Tras conocer la razón, María Antonieta de las Nieves buscó hablar con Emilio Azcárraga, exdueño de Televisa, para conversar sobre su situación laboral.

“Le dije lo que me habían dicho y me contestó: ‘Yo no sabía que tenías un piloto hecho y menos que Chespirito lo produjo. Ahí me propuso hacer una película, pese a que Roberto dijo que sus personajes nunca llegarán al cine. Él se molestó y llamó para decir que la cinta no iba. Al final, se hizo y en medio de las grabaciones el señor Azcárraga me avisó que tendríamos una serie llamada ‘Aquí está la Chilindrina’”, explicó.

Con ambos proyectos en ejecución, la actriz comentó que Gómez Bolaños la llamó y le dijo que si seguía con su serie, no trabajarían juntos nunca más. “Él quería que siga siendo Marujita, con el fin de que la gente se olvide de la Chilindrina”, indicó.

Finalmente, María Antonieta de las Nieves sí hizo su serie, la cual salió al aire entre 1994 y 1995. La producción fue dirigida por Rubén Aguirre, conocido como ‘Profesor Jirafales’ dentro de “El chavo del 8″. La ficción solo tuvo 16 capítulos.