‘Chespirito’, 8 años sin un ícono de la TV: ¿cómo nació el emblemático apodo del actor?

Si hay un programa que marcó a varias generaciones, ese es “El chavo del 8″, show creado por Roberto Gómez Bolaños que culminó en 1980, pero sigue vigente hasta hoy. Con más de un personaje icónico que pasó a la historia, quien también fue parte de este reparto fue ‘Chespirito’.

A ocho años de la muerte del actor y productor mexicano, las historias detrás de su figura siguen como parte del interés del público. En ese sentido, repasemos la anécdota detrás de su popular apodo. ¿Quién se lo dio y por qué lo tomó?

¿Cómo nació el apodo ‘Chespirito’?

Roberto Gómez Bolaños sigue vigente ente sus fanáticos. Foto: Grupo Chespirito

A través de la web oficial de Roberto Gómez Bolaños se da a conocer lo siguiente: “Soy Roberto, pero me pueden decir ‘Chespirito’, un diminutivo que me otorgó el director Agustín Delgado, a quien le gustaba cómo escribía. Él decía que era como ‘un pequeño Shakespeare’. Evidentemente, me sentí halagado con la comparación y decidí adoptarlo, por ello, todo el mundo me llama así”.

¿Qué pasó con “El chavo del 8″ y por qué fue eliminado de la TV?

En pleno 2020, las cadenas de televisión alrededor del mundo dejaron de emitir los programas de ‘Chespirito’. Un problema legal, en el que los herederos del protagonista fueron relegados, sería el causante de su salida de la TV.

En aquel entonces, Roberto Gómez Fernández anunció que no se quedarán de brazos y lucharán porque el programa regrese a su emisión normal. “Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro de que lo lograremos”, compartió en Twitter.