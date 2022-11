“Guardianes de la galaxia”, especial navideño: Star Lord y Mantis son hermanos

“Guardianes de la galaxia” se convirtió en una de las sagas favoritas del Universo Cinematográfico de Marvel gracias a la dirección de James Gunn. Cuenta con dos películas y sus integrantes realizaron apariciones en más entregas de la franquicia, pero los fanáticos siguen esperando el final de la trilogía.

Para alegría del fandom, la espera se hizo más amena con el estreno del especial navideño en Disney Plus. No solo estuvo lleno de momentos conmovedores, sino también importantes revelaciones para los personajes que cambiarán su relación en cara a la tercera cinta.

Como vimos, Quill ha perdido el interés por la Navidad luego de pasar tantos años fuera de la Tierra. Por esto, Mantis y Drax parten a su planeta natal para encontrar el regalo perfecto y darle una fiesta inolvidable. Es así como hacen que conozca a su héroe Kevin Bacon.

En los minutos finales, los protagonistas se obsequian regalos, pero los fans aún tendrían una gran sorpresa: Mantis le revela a Quill que son hermanos, porque ambos son hijos de Ego.

“The guardians of the galaxy holiday special” se encuentra disponible exclusivamente en Disney Plus. Tiene una duración de 41 minutos y cuenta con la dirección de James Gunn. Para poder verlo, puedes suscribirte al servicio de streaming desde S/ 44,90 al mes.