“Betty, la fea”: ¿qué intérprete dejó de estudiar matemática pura por la actuación?

De entre todas las famosas telenovelas hechas en Latinoamérica, el público le tiene un espacio guardado a “Yo soy Betty, la fea”. Protagonizada por Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco, la ficción logró gran éxito en los 90, años en los que revolucionó la televisión.

Con el paso del tiempo, “Betty” llegó a Netflix, streaming que vio cómo en plena pandemia sus usuarios miraron en más de una oportunidad esta trama. Pese al éxito, meses atrás se anunció la salida de su plataforma.

Ahora, y para disfrute de los fanáticos, “Betty, la fea” anunció su llegada a Amazon Prime Video, espacio en el que estarán disponibles todos sus capítulos.

Con más de un personaje por recordar, sus actores no se quedan atrás. Ricardo Vélez, quien dio vida a Mario Calderón, es uno de ellos.

La otra pasión de Mario Calderón: las matemáticas

Poco se sabía que Vélez, antes de dar vida a Calderón, gran amigo y compinche de Armando Mendoza en “Betty, la fea”, estudiaba Matemática Pura en la Universidad de San Ignacio de Loyola, en Bogotá.

En conversación con “En las mañanas con uno”, dijo lo siguiente: “Yo me encontré que tenía talento para las matemáticas desde el colegio. Mi madre era una matemática impresionante y mi padre era ingeniero. Sí, las matemáticas estaban por todos lados en la casa. Me iba bien en la escuela, no estudiaba”.

Así también, indicó que en su juventud asistió a olimpiadas matemáticas representando a Colombia. “Yo quedé en el equipo que representaba al país. Habrá sido en el año 1981. Con un grupo de ocho personas, nos fuimos a Hungría. Era la primera vez que sucedía algo así”, compartió.

Por otro lado, Vélez confirmó que incluso fue profesor de Álgebra y Cálculo del colegio en el que se graduó. “Yo estudiaba en la universidad y enseñaba en mi escuela. A los niños solo hay que motivarlos a que las matemáticas no son malas ni difíciles, todo lo contrario, son apasionantes”, manifestó.

Pese a que su pasión eran los números, el artista decidió dejar esta carrera para dedicarse a la actuación y pasó a estudiar, en 1988, en la Escuela Nacional de Arte Dramático.

Jorge Enrique Abello habló con Ricardo Vélez en una extensa entrevista

Luego de trabajar en algunas producciones de la BBC de Londres y de Antena 3 de España, Ricardo Vélez, que nació en la capital inglesa, pero conserva ambas nacionalidades, llegó al teatro y la televisión en 1996.

Desde aquel entonces, participó en telenovelas como: “Francisco, el matemático”, “Ecomoda”, “La viuda de la mafia”, “Hasta que la plata nos separe” y más éxitos colombianos.