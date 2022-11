“Al fondo hay sitio”: Aarón Picasso reclama al ‘nuevo Jaimito’ por quitarle su trabajo

Aaron Picasso interpretó al menor de la familia Gonzales en “Al fondo hay sitio”. Sin embargo, no recuperó su papel cuando la serie regresó con su onceava temporada pese a que realizó 3 cástines. En cambio, Jorge Guerra fue el elegido para ser el nuevo Jaimito.

Varios seguidores del programa creyeron que habría una rivalidad entre ambos actores, pero ambos dejaron que no hay resentimiento. Sin embargo, Picasso no dejo pasar la oportunidad para bromear al respecto en un nuevo video de TikTok.

En el video viral, el celular de Picasso se moja y el teclado descontrolado mensajea a Guerra: “Tú me has quitado mi papel”. Acto seguido, también se comunica con la producción de “Al fondo hay sitio”: “¿Cuándo me llaman para actuar en otro papel? Aunque sea para ser flaco de July”.

Lo más probable es que el actor no vuelva para dar vida a Sebastián, porque sería complicado no asociarlo con su antiguo personaje. Es por esto que no descartó incursionar en otro rubros como la industria pornográfica.

Cuando el canal ChiquiWilo le preguntó a Picasso cómo se sintió al no pasar el casting, esta fue su respuesta: “Estoy un poco apenado y triste, aunque son cosas que pasan en la vida. (...) Yo sí he querido, sí he tenido las ganas, pero no se ha dado. Las razones las desconozco”.

Cabe resaltar que esta no fue la primera vez que el actor fue descartado para interpretar a Jaimito. Andrés Mesías tomó el papel desde el 2014 al 2016 porque el primero estaba creciendo y querían que el personaje todavía se mantenga niño.