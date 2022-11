Este 2022 no ha sido particularmente positivo para la fase 4 que ha presentado Marvel Studios. Aun así, los fans del UCM están emocionados por las películas, series y especiales que vienen, como el proyecto navideño de “Guardianes de la galaxia”, el cual será un puente hacia la tercera entrega del escuadrón galáctico. Esta cinta, dirigida por James Gunn (actual copresidente de DC Films), marcaría el final de Dave Bautista como Drax.

El exluchador de la WWE convertido en actor da vida a ‘El destructor’ desde 2014 y es uno de los rostros más famosos y queridos por fans. Sin embargo, antes de probar las mieles del éxito con Marvel, su situación económica lo dejó contra la espada y la pared.

Drax, interpretado por Dave Bautista, está en su recta final para dejar el UCM. Su salida se concretaría en los más cercanos proyectos de Marvel Studios. Foto: Marvel Studios

Drax salvó la vida de Dave Bautista

Bautista empezó a hacerse conocido a finales de los 90 y mediados de los 2000, cuando era una de las estrellas de la WWE. Con el paso del tiempo, intentó probar suerte en otro rubro y la actuación parecía la oportunidad perfecta para reinventar su imagen y darle un giro a su fama.

Pero solo obtuvo algunos papeles menores que no le dieron suficiente reconocimiento y, por el contrario, lo orillaron contra las cuerdas de una realidad financiera en caída libre.

“ Mi casa fue embargada, no tenía nada, hombre. Vendí todas mis cosas. Vendí todo lo que hice cuando estaba luchando. Tuve problemas con el IRS (servicio de impuestos de Estados Unidos). Lo había perdido todo”, reveló en entrevista con IGN, en agosto de 2021.

Según comentó el artista, no solo no tenía ingresos para cumplir con necesidades básicas, como alimentación y vivienda, sino que tampoco podía permitirse otro tipo de libertades: “Tenía que pedir prestado dinero para pagar la comida, pagar el alquiler. Pedir prestado dinero para comprarles regalos de Navidad a mis hijos”.

Drax en fotos filtradas del set de filmación del especial de navidad de "Guardianes de la galaxia". Foto: Twitter/@guardiansupdate

“Guardianes de la galaxia” le cambió la vida a Dave Bautista

Cuando el expeleador pensaba que ya todo estaba perdido, una luz al final del túnel iluminó su camino al éxito y se convirtió en el primer peldaño en su ascenso dentro de Hollywood. “Guardianes de la galaxia” fue un giro de 180° que terminó por llevarlo a la cima del estrellato en un santiamén.

“Cuando los guardianes salieron y la gente me vio como Drax, empezó a abrir puertas. Así que Drax no solo cambió mi carrera, literalmente, cambió la trayectoria de mi vida . Mi vida mejoró y yo me volví más exitoso. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a parecer realmente surrealistas”, comentó Bautista.