“Merlina” en Netflix: Jenna Ortega quiere que la temporada 2 sea más oscura

“Merlina”, la nueva serie de “Los locos Addams”, llegó a Netflix el pasado 23 de noviembre. Su estreno fue uno de los más esperados y los fans tuvieron altas expectativas por el desempeño de la actual protagonista. Reemplazar a Christina Ricci no es tarea fácil, pero Jenna Ortega demostró que está a la altura.

Como vimos, el programa nos mostró los años de estudiante de la joven Addams en la Academia Nevermore, mientras intentaba resolver un misterioso caso de asesinatos que horroriza a la ciudad. Pese a que mostró el lado más retorcido de la hija de Morticia y Gomez, la actriz quiere elevar la apuesta.

En una reciente entrevista para ET, Ortega expresó su deseo de que la serie se meta más en el meollo de las cosas y que no juegue tan a la segura. Sus declaraciones no podrían haber dejado más emocionados a los seguidores del programa de Netflix.

“Quiero que sea más oscura, porque hay muchas líneas sobre ella salvando la escuela y haciendo lo que sea. Quiero que continúe como un antihéroe en lugar de un héroe típico”, fueron sus palabras sobre el nuevo rumbo que podría tomar su personaje.

Tras el final de temporada, los fanáticos no han dejado de preguntarse cuándo llegará la segunda entrega a Netflix. Por el momento, no hay fecha de estreno, pero ya se confirmó su producción y solo queda esperar más detalles al respecto.