“Merlina” y el secreto detrás de su baile viral: escena fascinó a fans y no necesitó diálogos

“Merlina” es la serie del momento y solo le tomó un día ser la más vista en Netflix Perú. Bajo la dirección de Tim Burton, la ficción trajo de vuelta a la televisión a la familia Addams, singulares personajes que durante años se han ganado el corazón de los fanáticos.

Con Jenna Ortega tomando el personaje que en los 90 tuvo Christina Ricci, más de uno se preguntaba si la producción del streaming respetaría el legado de la franquicia. Con el paso de las horas, la aprobación de los espectadores es innegable.

El baile de Merlina Addams

Con la serie reinventando a la familia Addams, cibernautas han visto cómo Merlina pasó de ser una niña a una adolescente interesada en el misterio, llegando a la serie como una potencial investigadora.

Es así como, en cada una de las escenas, vemos a la joven y al resto de sus amigos unirse para saber qué pasa en el pueblo de Jericó. Con más de una interrogante por resolver, hay una secuencia que a los fanáticos gustó: el baile de Merlina.

A través de un video de Netflix, el reparto de “Merlina” habló sobre la secuencia del baile en la Academia Nunca Más. Con la canción “Goo goo muck” de The Cramps de fondo, el personaje usó sus mejores pasos para sorprender a Taylor, su pareja de la noche.

“Yo en realidad me siento insegura acerca de esto. Hice el baile yo sola. Creo que es obvio que no soy una bailarina”, contó Ortega sobre el momento clave de la serie. “Esa es una escena tan Tim Burton. Se ve tan bien y hermoso. Me gustó”, dijo uno de los actores.