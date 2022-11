Creador de “Game of thrones” confirma nueva película: ¿de qué trata?

El legado de “Game of thrones” está más vivo que nunca. Tras su polémico final, HBO no quería desaprovechar la gigantesca marca que había creado y decidió lanzar nuevas series como “House of the dragon” con el objetivo de expandir el universo creado por George R.R. Martin.

Lo que los seguidores de la franquicia no esperaban es que Warner Bros. ya haya estado planeando el lanzamiento de una película del mismo escritor.

La noticia la dio a conocer el mismo George R.R. Martin durante una entrevista con Penguin Random House, en la que promocionaba su próximo libro “El ascenso del dragón: una historia ilustrada de la dinastía Targaryen”.

“Escribí en 1978 una historia corta sobre un dragón que se llama ‘El dragón de hielo’. Warner Bros. Animation ha comprado los derechos y expandiremos la historia en una película totalmente animada. Un estreno en cines, esperemos”, fueron sus palabras.

El libro nos presenta a Adara, una niña que vive en una pequeña aldea. Ella es una marginada, pero cuenta con la amistad de un dragón de hielo que todos temen. Cuando un enemigo del norte llega, ella decide marcharse a las cálidas tierras del sur junto a su mejor amigo.

Varios afirman que la historia se ambienta en el mundo de “Game of thrones” y “House of the dragon”. No obstante, los datos no concuerdan y George R. R. Martin ha confirmado que no hay una conexión verdadera más allá de la aparición de dragones en la trama.