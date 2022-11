“Maricucha 2” y el debut del hijo de Christian Meier: Stefano llegó como nuevo galán de TV

Tras anunciarse que sería parte de “Maricucha 2″, el actor peruano Stefano Meier ha hecho su ingreso oficial en la trama a través de una divertida escena. Con Mari y Renato discutiendo por el almuerzo, ella se choca con un joven en pleno pasillo de la universidad. El problema fue que él cargaba unas empanadas que tenía para vender.

“Lo siento. No ha sido mi intensión”, contesta Maricucha, quien respondió al joven que la acusó de burlarse de él. “Está bien, te creo que ha sido un accidente. Me pueden pagar y resolvemos las pérdidas”, precisa. Al no tener dinero para responder por el accidente, ambos tienen que trabajar para el ahora llamado ‘Chico empanada’. El estudiante, cada vez más sorprendido por la alegría de la protagonista, queda impactado por ella.