Hija de Jason David Frank rompe su silencio y dice adiós a su padre: “Eres mi ángel”

El mundo continúa despidiéndose de Jason David Frank, más conocido como Tommy Oliver, uno de los Power Rangers más recordados de los años 90. Esta vez fue el turno de su hija, Jenna Frank, quien tras un par de días por fin decidió romper su silencio en redes sociales y dedicarle unas emotivas palabras a su fallecido padre.

“Querido papá, nunca pensé que vería este día... especialmente no tan pronto. Eres más que mi papá, eres mi mejor amigo”, señala la joven descendiente del actor.

Jason David Frank y Jenna Frank eran muy unidos. Foto: jennarfrank/Instagram

La publicación hecha en Instagram muestra varias fotos de Jason y Jenna desde que ella era un niña. “Hicimos todo juntos, literalmente. Viajamos por el mundo, reímos juntos, lloramos juntos. Estoy tan, tan rota; te extraño, te extraño, te extraño”, recuerda su descendiente.

El mensaje continúa de la siguiente manera: “No puedo comer, no puedo dormir, solo te quiero aquí. Te amo más de lo que podría describir, eres la luz de mi mundo, la razón por la que me esfuerzo tanto . Me has enseñado tantas cosas. Has tocado y sanado a tanta gente. El mundo entero te ama. Ver el impacto que tuviste en el mundo me hace la persona más feliz del mundo”.

Jason y Jenna en una fotografía de hace un par de años. Foto: jennarfrank/Instagram

“ Ahora eres mi ángel guardián más grande . Te amamos pa, hasta que nos volvamos a encontrar. Tu niña, Jenna”, recalca la hija de David al final de su mensaje.

Jenna Frank es una de los cuatro hijos que tuvo Jason. El actor de los “Mighty Morphin Power Rangers” contrajo dos veces matrimonio y en ambas ocasiones terminó en divorcio.