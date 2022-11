¿Quién es el nuevo actor trans de “Élite 6″ en Netflix?: “Lo he pasado mal y sufrí”

“Élite” trajo su sexta temporada a Netflix para contarnos qué le pasó a Samuel, así como las consecuencias que afrontará Las Encinas. Además, conocimos nuevos estudiantes y cómo la tragedia repercutió en sus vidas, aunque la vida de Nico no necesitaba más drama encima.

Se trata del primer personaje trans de la serie y está interpretado por Ander Puig. Si su nombre te sonaba es porque se hizo conocido originalmente en “Los espabilados” e interpretó a una personalidad con la misma identidad de género.

El actor ya se ha convertido en un gran representante de la comunidad LGBTIQ+ pese a que este no es su deseo. “Entiendo que me puedan ver como un referente, y si les puedo ayudar, encantadísimo, y más en el tema trans, pero no me identifico con la palabra, con lo que supone. Solo hago mi trabajo, que es actuar”, contó a GQ.

En otra entrevista para El Mundo, explicó que su historia tuvo altos y bajos, aunque no hay absolutos: “Lo he pasado mal internamente por mi lucha interna y sufrí, pero no me han discriminado. Se puede tener una vida natural siendo trans, no todo es oscuro, siempre”.

¿De qué trata la sexta temporada de “Élite”?

La sexta temporada de "Élite" llegó a Netflix el pasado 18 de noviembre. Foto: composición LR/Netflix

“Tras la muerte de Samuel, Las Encinas afronta un nuevo curso escolar intentando hacerse un lavado de cara encubriendo desastres del pasado. Sin embargo, el conflicto en sus aulas es sistémico: racismo, sexismo, maltrato doméstico o LGTBI-fobia son solo algunos de los temas espinosos que recorrerán los pasillos de la prestigiosa institución esta temporada”, cuenta la sinopsis oficial.