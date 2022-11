Daniel Vega, director de “Busco novia”: “No tengo problemas en pasar del cine de autor al comercial”

Los periodistas forman dos colas, una para entrevistar a César Ritter y la otra para hablar con Magdyel Ugaz. Estamos en el piso 21 de un edificio en San Isidro; en el 20 quedan las oficinas de Tondero, la productora responsable de “Busco novia”, nueva cinta peruana que usa de base el blog de Renato Cisneros lanzado en abril de 2007, mismo que se convirtió en un éxito masivo con presentaciones repletas de cientos —quizá miles— de seguidores peleándose por ver al autor en la Feria del Libro.

Ritter encarna a Renzo Collazos, un periodista del diario El Comercio, en una versión ficcionalizada de la versión ficcionalizada que hacía Cisneros de sí mismo en sus posts. En ellos, el autor no se las daba de galán, sino que compartía torpes lances de treintañero solitario con los cuales todos se sentían identificados. En los tiempos pre-streaming, Cisneros amasó una comunidad fiel y obsesiva que llenaba de comentarios (200, 300, 1.000) cada post y exigía novedades sobre la historia precedente, o que inundaba de interrogantes acerca de alguna otra nueva. Cuando encontró novia —y, eventualmente, esposa— hubo de dejar el blog, cuyo vacío nunca fue llenado.

“Busco novia”, la película, viene de la mano del director Daniel Vega, una presencia que sorprende, puesto que junto a su hermano Diego firmó cintas de autor apreciadas por la crítica como “El mudo”, de 2013, u “Octubre” (2010), que recibió un premio en Cannes.

Los Vega se hicieron un nombre como cineastas independientes, y tener a Daniel Vega en solitario en una cinta comercial de la fábrica Tondero despierta interrogantes. “No leo críticas, en serio. No me interesan”, me dice cuando le pregunto si está listo para recibirlas. Cuando le informo que yo mismo escribo críticas de cine, me responde: “ahí está, seguro que no voy a leer nada de lo que escribas”.

—¿Cuán involucrado estuvo Renato Cisneros en el guion de “Busco novia”? En los créditos se citan tres nombres: Cisneros por guion, Percy Chávez como coguionista y María José Osorio como “asesoría en guion”

—Renato y Percy fueron los que hicieron el guion; lo que hizo María José fue darnos un feedback cuando ya estaba escrito; porque, una vez que llega el guion, pues uno empieza a entender de qué trata la película. Yo he escrito muchas cosas (en el guion), es inevitable, en el momento tienes que meter tu mano. Hay muchas cosas que no estaban en el libreto, pero que yo las puse para que la historia fluyera un poco mejor.

—¿Eras personalmente fan del blog?

—No. Viví mucho tiempo fuera, yo volví definitivamente al Perú en el año 2002; a pesar de que entre el 89 y 2002 viví dos años en Lima. Ya en 2002 estaba embarazada la que luego fue mi esposa; no recuerdo haberlo visto…

—No sentiste la pegada del ‘boom’.

—No, estaba siendo papá, tratando de sobrevivir trabajando, y la verdad supe que existía, pero no era fan. Ni recuerdo haberlo vivido.

—La película reconstruye la redacción del diario El Comercio con elementos de una redacción ficticia de los años 80 o 90, porque realmente así no lucía

—Bueno, estamos haciendo una ficción, no puede ser fiel a la realidad. ¿Tú conoces El Comercio?

—Claro.

—Uno cuando entra en una película dice “en esta época…”. En las series, (el edificio de) la FIFA no es (el edificio de) la FIFA. Uno tiene que recrear un poco la cosa. No ser fiel a la realidad, sino que, en el contexto de la película, esta es la redacción de El Comercio.

—¿Pero se asesoraron, revisaron fotos?

—Uno tiene que encontrar la locación, filmar, son muchos aspectos; preferimos escoger una redacción antigua y eso adaptarlo a las necesidades de la historia. No queríamos ser fieles a la realidad, si esa es la pregunta.

En “Busco novia” César Ritter interpreta a ‘Renzo Collazos’, un alter ego de Renato Cisneros. Foto: Sandro Mairata

—La película se basa en un sentimiento en la relación de las mujeres que ahora mismo ya está desactualizado. ¿No llega tarde esta película? Debió hacerse dos años después, no casi 15.

—Justo estaba conversando con una chica que sí leía el blog y no recordaba la sensación de machismo, pero que ahora sí la sentía. Mira que solo han pasado 10 años desde entonces, no es mucho tiempo. Al final, el personaje de Ritter, que representa estos pensamientos arcaicos, está siendo cuestionado constantemente por sus dos amigos. Y al final hace una autocrítica, que quizá la hizo Renato. No es una biografía de él, pero tiene algo de Renato.

—¿Esta es tu primera película en solitario?

—No, la segunda.

—¿Qué se siente pasar de cosas como “El mudo” o “La bronca” a un producto más comercial como este?

—Bueno, como digo siempre, yo soy director, tengo mis películas, las que hago con mi hermano—“Octubre”, “El mudo”, “La bronca” (de 2019)— que son personales, en las que hago lo que me da la gana. Cuando me llama Tondero y me dice para hacer “Intercambiadas” (también de 2019), la primera que hice solo, me dice “tengo estas películas, ¿quieres dirigirlas?”. Yo soy director de publicidad también; de hecho trabajo por encargo. Yo pregunto “¿qué quieres tú?”. Entonces, no es que yo hago lo que me dé la gana. Yo digo “entiendo qué quiere la producción, es una película del productor, voy a tratar de hacer lo mejor posible con la voz del productor, con lo que me dan ya escrito”. Ya hay una materia prima. No voy a cambiar el guion radicalmente para que sea una película de autor. Creo que sería demasiado soberbio de mi parte. Yo trabajo al servicio del producto que quiere el productor. Que si me cuesta o no me cuesta… yo he sido director de publicidad y he hecho comerciales para distintas marcas. Es mi trabajo. Yo, principalmente, soy director. Sé que hay gente que le cuesta pasar de un lado para el otro, pero a mí, personalmente, no. De algo tengo que vivir.

—¿Estudiaste a Renato Cisneros para construir el personaje de Ritter (Renzo)?

—No, para mí, de hecho, Renzo es otra persona. No sé cómo era de joven Renato, además, en altura son completamente distintos, además en la personalidad son otras personas. Es ficción.

—Tú buscaste que así fuera.

—Sí. Yo no creo que en esa época a Renato le hubiera gustado burlarse de sí mismo. En la autocrítica está el humor y él se está burlando de la forma de pensar de esa época. Sus amigos le cuestionan eso.

—La película también estaba atrasada en su estreno.

—Sí, por la pandemia. Fue filmada en verano de 2019 y luego por la pandemia tuve más tiempo para editarla, unos seis meses. De hecho, esta versión es mucho mejor de lo que se iba a estrenar.

—¿Y cuál es la explicación de que se mande de frente a Amazon Prime?

—Eso tendrías que preguntárselo a Tondero.