“AFHS”: ¿Jimmy y el cómico Flautín se parecen? Remo no perdona y le tiende cruel broma

Jimmy, todavía decepcionado por su debut televisivo, no perdió las esperanzas y aceptó ir a un nuevo casting en América Televisión. Con Kimberly de acompañante, ella estaba segura de que le darían un papel importante. “Ojalá que aparezcas en ‘Luz de luna’. Estoy tan orgullosa de ti”, le dice.

Cuando uno de los productores se acerca a Jimmy, este le dice que está convocado para una secuencia llamada ‘Gemelos idénticos’. “Buscamos gente que se parezcan a famosos. Los maquillamos y vestimos para que estén igual”, le comenta. Tras salir de la escena, él vuelve con ‘Flautín’ un popular cómico ambulante, quien ofendido al ver a quién eligieron como su doble dice: “¡Qué! No me faltes el respeto. ¿Eso se parece a mí? Mis padres me hicieron con amor. Ahí hay brujería, hechicería y maldad”. Más adelante, nos esteramos que Remo contrató al actor para que Jimmy sea una vez más humillado.