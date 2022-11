Gary Oldman planea retirarse del cine: ¿cuáles son sus mejores películas?

Gary Oldman es uno de los actores más cotizados de Hollywood, incluso desde antes de ganarse el Oscar por su papel en “Darkest hour”. Otras actuaciones como en “Leon, el profesional”, “Drácula de Bram Stroker” y “True romance” hicieron que incluso sus colegas lo halaguen.

Lo que varios fanáticos desconocían es que se encuentra trabajando en la miniserie “Slow horses”, pero aún menos habrían sospechado que esta podría ser la última vez que lo verían en pantalla.

En una entrevista para The Sunday Times, el intérprete aseguró estar feliz con su carrera, pero también tiene otras cosas que le interesan. “Cuando eres joven piensas que vas a poder hacerlo todo, lee ese libro, luego pasan los años”. enfatiza.

“Tengo 65 años. Los 70 está a la vuelta de la esquina. No quiero estar activo cuando tenga 80 años. Me sentiría muy feliz, honrado y privilegiado de despedirme como Jackson Lamb (su personaje en ‘Slow horses’), y luego retirarme”, fueron sus últimas palabras al respecto.

En Rotten Tomatoes, las películas de Gary Oldman han sido evaluadas por críticos y cuentan con un porcentaje de aprobación para evaluarlas en orden a esto. A continuación, te compartimos sus cintas mejor rankeadas por el medio especializado.

“Harry Potter and the Deathly Hallows: parte 2″ - 96%

“Prick up your ears” - 95%

“The dark knight” - 94%

“True romance” - 93%

“Dawn of the planet of the apes” - 91%

“Harry Potter and the prisoner of Azkaban” - 90%