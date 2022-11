Luis Guzmán: “Me crié viendo a la familia Addams”

Su rostro se hizo muy popular con la interpretación de José Gonzalo Rodríguez ‘Gacha’, uno de los narcotraficantes más despiadados del Cártel de Medellín en las serie Narcos en Netflix. También como Raoul ‘el cid’ Hernández en ‘Oz’, la historia de HBO. Ahora, el actor puertorriqueño- estadounidense Luis Guzmán considera que está cumpliendo un sueño que acarició por años: trabajar en ‘Merlina’, la nueva serie de Tim Burton que se centra en la vida de la hija mayor de los recordados ‘Locos Addams’, una de sus historias favoritas desde que era un chico.

Guzmán, quien también ha transitado por múltiples papeles como actor secundario casi siempre de policías, compinches y ladronzuelos, asume en Merlina el rol de Gomez Addams, el padre de la protagonista adolescente, haciendo pareja con Catherine Zeta Jones como ‘Morticia’, su sexy y enigmática esposa.

“Cuando recibí la llamada, cuando él (Tim Burton) quería hablar conmigo dije: ‘¿Qué? ¿Quién quiere hablar conmigo? ¿De verdad?’ Y cuando hablé con él y me dijo sobre el papel, yo estaba cien por ciento emocionado, porque tú sabes Tim Burton es icónico por todas las películas que ha hecho y para mí estar invitado a este proyecto con él, trabajar en el mundo de Tim Burton, es algo a lo que le di tremendo abrazo”, cuenta el actor a La República en entrevista exclusiva a través del Zoom.

Foto: difusión

Amor por los Addams

Luis Guzmán, que a la fecha tiene 66 años, confiesa que desde niño fue fanático de la familia Addams. “Mi papel favorito era el de Fester (el tío Lucas), pero en realidad me gustaban todos los personajes. Si hubiera una familia que me pudiera adoptar me gustaría que fueran los Addams. Me crié viendo esa serie de televisión y fue algo que me encantó. Tenía recuerdos de eso y del papel que hizo Raúl Julia como Gomez”, revela Guzmán quien en la osada historia de Burton, ‘Merlina’, interpreta a un Gomez tierno y querendón con sus hijos, y claro, brutalmente enamorado de su esposa.

“Para mí se hizo muy fácil la construcción de mi personaje porque, como dije, crecí viéndolo. Y considero que Merlina es una continuación de la familia Addams, porque ahora la hija es un poco más mayor, va a la escuela superior y se me hizo fácil porque Gomez como padre, como esposo, es una persona llena de amor y pasión”, dice.

Agrega que: “Tener la oportunidad de hacer un papel icónico como Gomez, es algo maravilloso. Y trabajar con Jenna Ortega (Merlina) y Catherine Zeta Jones (Morticia) fue especial. Me fascinó la familia que se me presentó”.

Merlina llega al streaming este 23 de noviembre.