La vez que David Frank, el icónico power ranger verde, visitó el Perú para la Comic Con Lima 2019

Este domingo 20 de noviembre se conoció el deceso del actor estadounidense Jason David Frank, quien se ganó el corazón de miles de niños y niñas de todo el mundo al interpretar a Tommy Oliver, el famoso power ranger verde en la aclamada serie de acción ”Mighty Morphin Power Rangers”. Su fallecimiento ha generado conmoción en sus fans, quienes crecieron viendo al artista luchar contra diferentes enemigos en la ficción.

El actor de 49 años se ganó el cariño de cientos de personas alrededor del globo. Es por ello que te contamos cómo fue la visita del querido power ranger verde al Perú para pasar un momento único con sus seguidores.

La vez que David Frank, el power ranger verde, se reunió con sus fans en Lima, Perú

En 2019, David Frank llegó al Perú para formar parte de las actividades de la Comic Con Lima de aquel año. Aquella vez pudo tomarse fotografías, firmar autógrafos y conocer a cientos de sus fanásticos peruanos que deseaban ansiosos poder obtener una imagen con él.

En aquella ocasión, también tuvo la oportunidad de hablar sobre el afecto que recibió por mucho tiempo por parte del público debido a su actuación como Tommy Oliver en “Mighty Morphin Power Rangers”.

“Para mí, este momento es perfecto porque los niños que vieron la serie entonces (1993) ya están grandes y se me acercan, me cuentan sus historias y sus experiencias con la serie. Es lo que más me gusta. Siento que fue una demográfica perfecta para mí”, declaró a RPP en 2019.

La visita de David Frank no estuvo exenta de anécdotas. Cuando se encontraba a punto de partir hacia Estados Unidos, él fue retenido por al menos cinco horas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Lo que sucedió, según reveló el propio Frank en una publicación, fue que los promotores de la Comic Con Lima 2019 no le tramitaron de manera adecuada su visa, lo cual generó el retraso de su salida del país.

David Frank interpretó al icónico power ranger en “Mighty Morphin Power Rangers”. Foto: composición El Popular/Centhury Fox

¿De qué falleció David Frank, el recordado power ranger verde?

De acuerdo con lo que informó el medio TMZ, el actor que dio vida a Tommy Oliver falleció en Texas. Además, según la plataforma, se trataría de suicidio. El citado portal también obtuvo las declaraciones de su representante, Justine Hunt, quien invocó el respeto a los familiares del artista.

“Por favor, respeten la privacidad de su familia y amigos durante este horrible momento en el que asimilamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso. Él amaba mucho a su familia, amigos y fans”, declaró.

Líneas de apoyo

Recuerda que, en caso de depresión, angustia, intento de suicidio u otras dificultades vinculadas con la salud mental, puedes acceder al Servicio de Orientación y Consejería Telefónica en Salud-Infosalud (0800-10828) del Ministerio de Salud (Minsa). Así, podrás recibir la orientación de un psicólogo especialista en el campo.