Chris Hemsworth teme padecer alzhéimer, preocupa a fans y pide favor a Marvel

Chris Hemsworth ha dado vida a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel desde 2011. Este papel lo convirtió en una gran estrella de Hollywood, pero pronto podríamos dejar de verlo con tanta frecuencia en pantalla grande ahora que descubrió —durante la producción del documental “Limitless”— que tiene predisposición a padecer la enfermedad de Alzheimer, que afecta a la memoria.

En una entrevista para Vanity Fair, el actor confesó el miedo de no poder recordar su vida, esposa e hijos. Si bien aclaró que no se está retirando oficialmente como actor, cree que ya es hora de culminar su etapa como el ‘Dios del Trueno’.

“Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si volviera para interpretar a Thor, ¿sabes a lo que me refiero? Siento que probablemente sería el final, pero eso no se basa en nada que nadie me haya dicho ni en ningún tipo de plan”, contó al medio.

Chris Hemswort habló sobre el alzhéimer. Foto: captura Twitter

“Tienes este nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé, ¿estoy en esa etapa? ¿Quién sabe?”, fueron sus últimas palabras al respecto.

Chris Hemsworth ha interpretado al ‘Dios del Trueno’ en un total de nueve películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Ahora se prevé que la siguiente entrega principal de Thor podría ser la última en la que participe.