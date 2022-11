Harrison Ford vuelve como Indiana Jones: así luce en primeras imágenes

Indiana Jones es una de los máximos referentes del cine de aventuras, con un total de cuatro películas protagonizadas por Harrison Ford. Ahora la saga cinematográfica está alistando el estreno de su quinta entrega bajo la dirección de James Mangold y producción de Steven Spielberg.

“Realmente no quiero darles lo que quieren ver. Quiero darles algo que no anticiparon ver”, dijo el actor anteriormente y los fans no podrían estar más emocionados por ver el resultado. A fin de hacer más amena la espera, la revista Empire compartió las primeras imágenes oficiales.

Como pudimos ver, Indiana Jones ya tiene varios años encima, pero eso no es impedimento para que siga siendo nuestro querido arqueólogo cazarrecompensas en busca de nuevas aventuras.

Por el momento no hay una sinopsis oficial, pero se sabe que la historia se centrará en la nueva generación y Mutt Williams podría tener más importancia. Además, se prevé que el protagonista podría morir para cerrar la saga de aventuras de una vez por todas, así como el director hizo con Wolverine en “Logan”

“Cuando yo me haya ido, él se habrá ido. Es fácil”, fueron las palabras de Harrison Ford sobre la idea de ser reemplazado. “Solo habrá un actor interpretando a Indiana Jones y ese es él”, acotó Steven Spielberg.