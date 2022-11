“Élite”, temporada 6, llega a Netflix: ¿cuándo es la fecha y hora de estreno?

“Élite”, la exitosa serie española de Netflix, demostró que falta mucho para que el drama deje la vida de los estudiantes de Las Encinas. Su sexta temporada promete más conflictos amorosos, fiestas y nuevos personajes que llenarán el vacío de otros favoritos de los fans.

La espera por sus nuevos capítulos fue larga, pero ya no falta mucho para ver cómo continuará la historia.

¿De qué trata la sexta temporada de “Élite”?

“Tras la muerte de Samuel, Las Encinas afronta un nuevo curso escolar intentando hacerse un lavado de cara encubriendo desastres del pasado. Sin embargo, el conflicto en sus aulas es sistémico: racismo, sexismo, maltrato doméstico o LGTBI-fobia son solo algunos de los temas espinosos que recorrerán los pasillos de la prestigiosa institución esta temporada”, adelantó la sinopsis oficial.

¿Cuándo se ESTRENA “Élite”, temporada 6?

La sexta entrega de “Élite” tiene agendado su estreno para el 18 de noviembre en la plataforma de streaming Netflix.

¿A qué hora ver la temporada 6 de “Élite” por países?

México: 2.00 a. m.

Perú: 3.00 a. m.

Colombia: 3.00 a. m.

Ecuador: 3.00 a. m.

Argentina: 5.00 a. m.

Paraguay: 5.00 a. m.

Uruguay: 5.00 a. m.

Brasil: 5.00 a. m.

Chile: 5.00 a. m.

España: 10.00 a. m.

¿Qué actores van a estar en “Élite 6″?

Élite estrenará su sexta temporada con muchas expectativas que espera cumplir. Foto: Netflix.

Carla Díaz como Ari Blanco

Martina Cariddi como Mencía Blanco

Manu Ríos como Patrick Blanco

Valentina Zenere como Isadora Artiñán

Carloto Cotta como Cruz Carvalho

Adam Nourou como Bilal

André Lamoglia como Iván Carvalho

Ana Bokesa como Rocío

Álex Pastrana como Raúl

Guillermo Campra como Hugo

Ignacio Carrascal como Javier

Carmen Arrufat como Sara

Álvaro de Juana como Didac

Marc Bonnin como Álex

Ander Puig como Nico.

¿Qué pasará con Samuel en “Élite 6″?

Samuel no formará parte de la sexta entrega de “Élite”. No obstante, su ausencia también dará de qué hablar entre los estudiantes, quienes no lo olvidarán tan pronto.